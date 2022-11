Conheça Vale dos Esquecidos, 1ª série brasileira de suspense da HBO Max

Os guias Ana (Caroline Abras) e Edu (Jiddu Pinheiro) coordenam a trilha de um grupo de amigos no meio da mata da Serra do Mar, em São Paulo. Após atravessarem um túnel, os jovens são atacados por estranhos e Edu é ferido e sequestrado. Na fuga, o restante do grupo se depara com uma cidade enevoada e misteriosa chamada Vale Sereno, cujos moradores se vestem e falam como se estivessem no século 19. Ao passo que tentam descobrir o que aconteceu com Edu, eles percebem que os habitantes de Vale Sereno têm planos nada benéficos para os novos visitantes.