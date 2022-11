Control 2 é anunciado pela Remedy para PS5, Xbox Series X/S e PC

Control 2 foi anunciado oficialmente pela produtora Remedy Entertainment em parceria com a 505 Games pra PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X / S e PC. Anteriormente conhecido como "Codename Heron", o projeto era descrito apenas como um "jogo da série Control com orçamento maior" antes de ser confirmado como a sequência. Por enquanto, Control 2 não possui maiores detalhes sobre sua história ou uma data de lançamento, mas será publicado pela Remedy Entertainment no PC e pela 505 Games nos consoles PS5 e Xbox Series X/S.

O anúncio foi feito pelo CEO da Remedy Entertainment, Tero Virtala que disse: "Agora tenho o orgulho de confirmar que o jogo Control de maior orçamento, também conhecido como Codename Heron, é Control 2, uma sequência completa do nosso premiado jogo Control". O projeto ainda está em sua fase conceitual e, segundo o diretor da franquia, Mikael Kasurinen, a sequência será um novo salto para o desconhecido, uma jornada inesperada. Ele também agradeceu ao público por tornar o game um sucesso e disse que Control 2 é o projeto mais empolgante com o qual já trabalhou.

O jogo será desenvolvido na engine proprietária Northlight, da Remedy Entertainment, a mesma usada em jogos como Control, Quantum Break e em CrossFire X Story Mode. A tecnologia conta com física de nova geração, iluminação global e de partículas, além de personagens interpretados por atores escaneados em 3D com aparência realista. Segundo os Co-CEOs da Digtal Bros Group (empresa-mãe da 505 Games), Rami e Raffi Galante, Control foi o maior investimento que a empresa já fez e se tornou um jogo muito amado, com mais de 3 milhões de cópias vendidas.

Em Control, jogadores controlam a personagem Jesse Faden, uma mulher com poderes paranormais que encontra um misterioso prédio do governo intitulado "Departamento Federal de Controle". Neste local, objetos inexplicáveis e pessoas com poderes fora do comum são mantidos em segurança para serem estudados e Jesse acredita que é para lá que levaram seu irmão Dylan após um evento incomum em sua infância.

Ao entrar no prédio, no entanto, ela é escolhida como a nova "Diretora" do departamento e precisa enfrentar uma força ameaçadora chamada de "Ruído". Ao final do primeiro game, Jesse encontra seu irmão, mas ele acaba em coma e ainda há muito a se descobrir sobre o Ruído.