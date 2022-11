Copa do Mundo 2022 ganha Doodle do Google; buscador celebra jogos do dia

O Doodle da Copa do Mundo pode ser visto na página inicial do buscador na versão web e também no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Ao clicar na animação, o usuário é levado para a página de resultados de busca sobre o Mundial. É exibida uma tabela com as principais partidas, além de notícias, informações sobre os jogadores e estatísticas.

Doodle do Google celebra partidas da Copa do Mundo 2022 nesta terça-feira (29) — Foto: Divulgação/Google

📝 Álbum da Copa 2022: qual é a figurinha mais valiosa? Comente no Fórum do TechTudo

Esta não é a primeira homenagem do Google à Copa do Catar. Na abertura do evento, que aconteceu dia 20 de dezembro, o buscador lançou um Doodle com duas simpáticas chuteiras que ficavam tocando uma bola. Aliás, o gigante de buscas tem o hábito de celebrar todas as edições do torneio mundial de futebol com ilustrações especiais: foi assim em 2014, 2010 e outros anos.

A vigésima segunda edição da Copa reúne 32 equipes até o dia 18 de dezembro. A seleção brasileira batalha para trazer o hexa para casa. No mundo da tecnologia existem diversas iniciativas que tiram proveito da Copa do Mundo 2022, como o modo especial do mundial no game FIFA 23, o simulador do torneio no GE, o aplicativo de streaming FIFA+, que permite assistir aos jogos ao vivo, e o Zap do Canarinho, considerado o canal oficial da seleção verde e amarela no Catar.

