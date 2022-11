Copa do Mundo 2022 ganha Doodle no Google; confira homenagem

A Copa do Mundo 2022 começa neste domingo (20), com direito à cerimônia de abertura e ao jogo entre o país-sede, Catar, e a seleção masculina do Equador . Para celebrar a data, o Google publicou em sua página inicial um Doodle com duas simpáticas chuteiras que ficam tocando uma bola. Toda a arte tem múltiplas cores, como é característico do gigante da internet.

Além de aparecer no site do buscador, o Doodle também pode ser visto nos apps oficiais do Google para Android e iPhone, além de surgir também no Gboard, o teclado virtual da empresa.

2 de 3 Pesquisa pela Copa no Google traz mais de 360 milhões de resultados — Foto: Reprodução/TechTudo Pesquisa pela Copa no Google traz mais de 360 milhões de resultados — Foto: Reprodução/TechTudo

Ao contrário de outras ocasiões, desta vez o Doodle não tem nenhum elemento interativo. Ao tocar/clicar nele, o usuário chega à pesquisa por “Copa do Mundo 2022”, que está repleta de informações sobre o mundial.

Uma tabela mostra os próximos confrontos, como Inglaterra x Irã, Senegal x Holanda e Estados Unidos x País de Gales. Todos ocorrem já nesta segunda-feira (21). A busca por Copa do Mundo 2022 no Google também traz postagens no Twitter.

3 de 3 La'eeb, o mascote da Copa do Mundo 2022 — Foto: Divulgação/FIFA La'eeb, o mascote da Copa do Mundo 2022 — Foto: Divulgação/FIFA