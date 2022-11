Core i9 12900K vs Ryzen 9 5900X: compare os processadores Intel e AMD

O i9, por exemplo, tem placa de vídeo integrada, recurso ausente no rival. Embora sensivelmente mais caro, o 12900K também entrega mais performance — mesmo que talvez a diferença de preço seja salgada demais para justificá-la. Por isso, o TechTudo preparou um comparativo entre o Core i9 12900K e Ryzen 9 5900X. Confira, a seguir.

1 de 5 Core i9 tem 16 núcleos com a arquitetura híbrida da Intel — Foto: Divulgação/Intel Core i9 tem 16 núcleos com a arquitetura híbrida da Intel — Foto: Divulgação/Intel

Especificações

Intel Core i9 12900K e AMD Ryzen 9 5900X são dois dos processadores mais rápidos do mercado no momento. Enquanto o Intel conta com 16 núcleos e 24 threads, o Ryzen oferece um total de 12 cores de processamento com 24 linhas de execução. Do ponto de vista da velocidade, o AMD tem clock base mais baixo a 3,7 GHz. Já o Intel tem piso de 3,2 GHz.

No turbo, os dois produtos diferem nos valores máximos. O i9 é quem alcança velocidades mais altas com o recurso acionado, atingindo a faixa de 5,2 GHz. Já o Ryzen acelera até 4,8 GHz. O turbo, vale lembrar, é uma máxima de velocidade que o processador pode acessar em condições especiais que equilibram demanda, energia disponível e temperatura.

2 de 5 Core i9 da Intel tem placa integrada — Foto: Divulgação/Intel Core i9 da Intel tem placa integrada — Foto: Divulgação/Intel

Na memória RAM há uma diferença importante: o Core i9 é mais recente e já trabalha com memórias DDR5 de até 4.800 MHz (além do DDR4), enquanto o Ryzen adota o DDR4 de 3.200 MHz apenas. Apesar da diferença da geração da RAM, os dois processadores trabalham com dual-channel em totais de até 128 GB.

No cache, o Ryzen tem mais espaço livre. São 64 MB em L3 diante de 30 MB disponíveis na mesma camada para o Intel. Com suporte a overclock, os processadores diferem também no quesito gráficos: diferentemente do rival, o Ryzen 9 não tem placa gráfica integrada.

Desempenho

Os dois processadores são bem comparáveis em termos de performance mas, em geral, o i9 entrega mais desempenho. Em resultados agregados do CPUBenchmark, o 12900K aparece com uma pontuação de 41.519 pontos, diante de 39.306 do Ryzen 9 5900X — desvantagem de 5,3% da unidade da AMD.

3 de 5 Processador da Intel entrega mais performance — Foto: Reprodução/Testing Games Processador da Intel entrega mais performance — Foto: Reprodução/Testing Games

Esses resultados sintéticos são verificados também dentro de comparações mais práticas. O canal Testing Games mostra, em testes usando títulos recentes e exigentes, que o Intel, no geral, entrega mais FPS que a opção da AMD.

Recursos extras e placa-mãe

O modelo da Intel é compatível com placas-mãe equipadas com soquete LGA1700, uma plataforma que estreou em 2021 e tem compatibilidade mais restrita, compreendendo apenas modelos de 12ª e 13ª gerações. Nas nossas pesquisas, as placas mais em conta com esse soquete aparecem na faixa de R$ 689 no momento.

Já o processador da AMD é compatível com o AM4, soquete da Advanced Micro Devices lançado em 2016. É possível encontrar placas AM4 no mercado a preços competitivos: em nossas buscas, encontramos opções na casa de R$ 500.

4 de 5 Ryzen 9 encaixa no soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo Ryzen 9 encaixa no soquete AM4 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

Em relação a recursos, a diferença mais significativa entre os dois chips fica por conta da placa de vídeo integrada, ofertada apenas no Intel. Quem optar pelo modelo da AMD terá de, obrigatoriamente, comprar uma placa de vídeo dedicada para o PC.

Consumo

As arquiteturas de Intel e AMD diferem muito e rendem processadores bem diferentes. Uma das fontes de comparação é a TDP máxima dos dois processadores: enquanto o i9 pode chegar a dissipar até 241 W de energia quando levado a 100% de suas capacidades, o Ryzen 9 atinge 105 W.

5 de 5 Ryzen 9 tende a ser consideravelmente mais economico — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 9 tende a ser consideravelmente mais economico — Foto: Divulgação/AMD

O comparativo da PassMark mede também o consumo real na tomada de computadores equipados com esses processadores. A estimativa é de que o i9 precise de 0,5 Wh para funcionar por dia, enquanto o Ryzen consumiria apenas uma média de 0,2 Wh por dia.

Preço e concorrentes

Entre os dois produtos, é natural que o AMD seja o mais barato: ele é mais antigo no mercado e tem performance um pouco inferior. No entanto, a margem de diferença é grande: enquanto o Ryzen 9 aparece no momento a partir de R$ 3.099, o processador da Intel chega ao mercado por R$ 3.999.

Os R$ 1.000 de diferença entre os dois processadores são uma margem grande para cobrir apenas 5% de mais performance em favor do Intel, algo que fortalece a opção pelo Ryzen. Opções aos dois modelos existem entre unidades de arquiteturas mais recentes, no caso sobretudo da AMD.

Ficha técnica Core i9 12900K vs Ryzen 9 5900X

Core i9 12900K vs Ryzen 9 5900X Especificações Core i9 12900K Ryzen 9 5900X Lançamento abril de 2021 maio de 2020 Preço R$ 3.999 R$ 3.099 Núcleos / threads 16 / 24 12 / 24 Velocidade 2,4 a 5,2 GHz 3,7 a 4,8 GHz Overclock sim sim Memória RAM DDR5 dual-channel de 4.800 MHz DDR4 dual-channel de 3.200 MHz Cache 30 MB em L3 64 MB em L3 Placa de vídeo Intel UHD Graphics 770 sem GPU integrada Soquete LGA1700 AM4 TDP 241 W 105 W

Veja três sites gratuitos para melhorar a qualidade de fotos

Como melhorar qualidade da foto online? Veja 3 opções gratuitas!