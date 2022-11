Crash Bandicoot e Hades estão mais baratos nesta semana

Já a plataforma Steam traz jogos para computador mais acessíveis esta semana. Entre os destaques está Metal: Hellsinger, um jogo de tiro intenso em que os jogadores devem seguir o ritmo das músicas para pontuar. Os amantes de jogos independentes também podem aproveitar Unpacking, Katana Zero e Risk of Rain 2 em oferta. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

Yakuza: Like a Dragon, lançamento mais recente da série da Sega, está à venda por um dos seus menores preços já registrados nesta semana. Os donos de Xbox One e Xbox Series X/S também é possível economizar em nomes como Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Klonoa Phantasy Reverie Series, que é uma remasterização da clássica série de plataforma do PSOne. Confira essas e mais promoções do Xbox nas linhas abaixo: