CS:GO: IEM volta ao Brasil em 2023 como parte da ESL Pro Tour

O Brasil voltará a aparecer no calendário de competições de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) da Intel Extreme Masters (IEM) em 2023. O anúncio foi realizado pouco antes da final do IEM Rio Major 2022 , na tarde deste domingo (13), e confirmou a IEM Brazil 2023 como parte da ESL Pro Tour. É esperado que o novo torneio aconteça entre os dias 17 e 23 de abril de 2023 e que reúna 16 das melhores equipes do mundo. A premiação total será de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão), a ser dividida entre todas as participantes. Já o local ainda será revelado pela organização.

Além do prêmio em dinheiro, a IEM Brazil 2023 será válida para o Intel Grand Slam, a premiação especial para as equipes que conquistarem, pelo menos, quatro títulos em torneios do circuito. Vale destacar que o evento também concederá vaga para um dos ESL Pro Tour Championships (IEM Katowice ou IEM Cologne).

1 de 1 Brasil terá nova competição da Intel Extreme Masters em 2023 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Brasil terá nova competição da Intel Extreme Masters em 2023 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

👉 Como posso deixar meu computador melhor para jogar CS:GO? Veja no Fórum do TechTudo

A informação de uma nova IEM no Brasil chega ao lado do sucesso do Major no Rio de Janeiro. O mundial de CS:GO reuniu milhares de torcedores desde o dia 31 de outubro no Challengers Stage e chamou a atenção pela festa em cada série disputada, principalmente quando havia equipes da casa envolvidas. O objetivo da nova ESL Pro Tour é de levar o circuito pelo mundo, e o Brasil é o seu principal destino na América do Sul.

De acordo com o ESL FACEIT Group, o circuito em 2023 contará com mais de 40 torneios, contando com as competições principais e aquelas que reúnem times aspirantes a profissionais. Enquanto América do Norte e Europa já possuem todas as informações de seus eventos de 2023 reveladas nos portais da ESL, tanto América do Sul como Ásia ainda terão mais detalhes a serem divulgados posteriormente.