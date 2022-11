Cyber Monday 2022: quatro eletrônicos que podem ficar mais baratos hoje

Por isso, o TechTudo separou algumas dicas para aproveitar possíveis promoções durante o dia de hoje. Mas fique atento: as dicas de segurança da Black Friday continuam valendo. É importante conferir histórico de preços e a reputação das lojas para evitar falsas ofertas ou mesmo golpes.

1 de 4 CyberMonday: evento pós-BlackFriday tem descontos só para eletrônicos, PCs e celulares — Foto: Pond5 CyberMonday: evento pós-BlackFriday tem descontos só para eletrônicos, PCs e celulares — Foto: Pond5

Uma categoria muito procurada e que costuma apresentar grandes descontos é a de smart TVs. Durante a Cyber Monday 2021, os descontos em televisores passaram dos 20%, segundo o levantamento do Compare TechTudo. Fabricantes como Philco, Samsung, TCL e LG apareceram com redução nos preços de seus televisores. Em 2022, vale ficar de olho nos preços de produtos destas marcas.

Na hora de escolher uma smart TV, é importante ficar atento a alguns fatores. O primeiro passo é decidir se você quer um modelo Full HD ou 4K, as resoluções mais comuns no mercado. Depois, observar o sistema operacional dos modelos avaliados pode ser interessante: algumas plataformas não têm compatibilidade com todos os apps de streaming. Por fim, vale escolher o tamanho adequado e observar os recursos extras que cada televisor oferece.

A Philco, por exemplo, tem um modelo Full HD de 42 polegadas em seu menor preço no mês. No Compare, por R$ 1.501, a TV tem acesso aos principais apps de streaming e conta com tecnologia de áudio Dolby. Já a Samsung tem um modelo 4K da linha Crystal UHD de 2022 com preço abaixo da média. Por R$ 5.187, a BU8000 de 75 polegadas promete boa qualidade de imagem com cores vivas e tem suporte à Alexa.

2 de 4 LG OLED Evo C2 pode ser opção na Cyber Monday — Foto: Rubens Achilles/TechTudo LG OLED Evo C2 pode ser opção na Cyber Monday — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Smartphones sempre estão entre os produtos mais procurados em eventos de promoções. A Cyber Monday 2022 pode ser uma boa oportunidade para consumidores que desejam trocar de aparelho. Em 2021, os descontos de celulares na data chegaram aos 43%, segundo o Compare. As principais marcas com ofertas foram Samsung, Motorola e Apple.

Ao escolher um celular, é importante começar pela faixa de preço. Defina o quanto você está disposto a gastar no novo smartphone. No contexto de 2022, conferir se o telefone tem suporte à internet 5G é fundamental: você estará preparado para a nova geração, que já está disponível em várias cidades brasileiras. Recursos, tamanho de tela, tamanho do armazenamento e sistema operacional também são pontos de atenção importantes.

3 de 4 Galaxy A53 5G pode ter desconto nesta Cyber Monday — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy A53 5G pode ter desconto nesta Cyber Monday — Foto: Reprodução/Samsung

Entre os modelos da Samsung, uma boa opção pode ser o Galaxy A53 5G. Com suporte à nova geração da internet móvel, o modelo aparece na faixa entre R$1.500 e R$ 1.799. Também com suporte ao 5G, o Galaxy S21 é uma opção mais premium lançada em 2021. Ele aparece com preço bem abaixo da média, entre R$ 2.799 e R$ 2.999.

Durante a Cyber Monday do ano passado, fone de ouvido foi a categoria que contou com um dos maiores descontos entre todos os eletrônicos: houve queda de até 72% no preço. Ou seja, é o tipo de produto que vale a pena conferir em 2022. A marca JBL e fones de ouvido com a tecnologia TWS estiveram entre os produtos com os melhores descontos de 2021 no Compare.

Como a variedade é grande, para escolher o fone de ouvido ideal é importante levar em conta pontos como conectividade e potência, além de avaliar o quanto é possível investir no aparelho; a faixa de preço pode se diferenciar bastante.

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?

Muito procurados, os notebooks geralmente são produtos que precisam de um investimento maior. Para evitar erros e comprar o melhor notebook na Cyber Monday 2022, conferir sistema operacional, memória e avaliar o tipo de uso são etapas importantes. No ano anterior, os descontos, que chegaram a 45%, tiveram marcas como Lenovo, Samsung e Acer entre os destaques da data.

4 de 4 Galaxy Book2 Pro 360 também estará disponível na cor vinho — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy Book2 Pro 360 também estará disponível na cor vinho — Foto: Divulgação/Samsung