Depois do Universo: veja sinopse, trailer e elenco do filme da Netflix

Depois do Universo é um filme de drama da Netflix em parceria com a produtora Camisa Listrada, conhecida por filmes como "Socorro, Virei uma Garota!" e "Vizinhos". Lançado em 27 de outubro, o longa conta a história da jovem Nina (Giulia Be) que é diagnosticada com Lúpus e se apaixona por um de seus médicos, Gabriel (Henrique Zaga, de 13 Reasons Why). Atualmente o filme está em 1º lugar entre os mais assistidos do Top 10 da Netflix no Brasil e tem classificação indicativa para 14 anos.

1 de 2 Depois do Universo traz Nina, papel de estreia da cantora Giulia Be nos filmes, como uma pianista que luta contra sua doença para realizar seu sonho — Foto: Divulgação/Netflix Depois do Universo traz Nina, papel de estreia da cantora Giulia Be nos filmes, como uma pianista que luta contra sua doença para realizar seu sonho — Foto: Divulgação/Netflix

História

O enredo começa quando a jovem Nina (Giulia Be) – que desejava ser uma pianista desde criança – tem seu sonho interrompido pelos primeiros sintomas de Lúpus, uma doença autoimune que pode atacar várias partes do corpo. Após alguns anos, a patologia chega a um de seus rins e ela precisa fazer sessões de hemodiálise constantes enquanto espera por um transplante de rim. Durante o tratamento, a pianista continua a sonhar e espera tocar um dia com a Orquestra Sinfônica de São Paulo, mas sente que tem pouco tempo.

O caminho de Nina se cruza então com o de Gabriel (Henrique Zaga), um jovem médico residente que tenta fazer o máximo possível por seus pacientes, ultrapassando a obrigação profissional. Os dois se aproximam conforme ele deseja que Nina alcance seu sonho e acabam se apaixonando, fazendo com que Gabriel entre em conflito com sua ética médica que o impede de se envolver com uma paciente.

Elenco e equipe

O filme é o longa de estreia da atriz, cantora e compositora Giulia Be que interpreta a pianista Nina. Em sua carreira musical, Giulia já teve uma de suas músicas, "Too Bad", na trilha sonora da novela O Sétimo Guardião da Globo e foi indicada ao Grammy Latino no ano passado. O ator Henrique Zaga (ou Henry Zaga) que interpreta Gabriel ganhou projeção ao aparecer na série Teen Wolf da MTV e já havia trabalhado com a Netflix anteriormente em 13 Reasons Why, onde fez o papel de Brad. Ele apareceu também no filme Os Novos Mutantes, que sofreu com muitos adiamentos até ser lançado em agosto de 2020.

2 de 2 Em Depois do Universo a história de Nina (Giulia Be) se entrelaça com a do médico residente Gabriel (Henrique Zaga), que se vê em conflito com sua ética médica — Foto: Divulgação/Netflix Em Depois do Universo a história de Nina (Giulia Be) se entrelaça com a do médico residente Gabriel (Henrique Zaga), que se vê em conflito com sua ética médica — Foto: Divulgação/Netflix

A história conta ainda com o ator Leo Bahia, da novela "O Tempo Não Para", no papel do médico Yuri, um amigo de Gabriel que oferece alívio cômico e contraste em seus métodos enquanto tenta encontrar um namorado por um aplicativo de encontros. Ao lado de Nina, o ator Othon Bastos interpreta seu avô, que oferece cuidados e apoio. O roteiro é assinado por Diego Freitas, de filmes como A Volta para Casa e O Segredo de Davi, e Ana Reber, de séries como Sessão de Terapia e Mal Me Quer.

Repercussão

O filme se tornou rapidamente um dos mais assistidos da Netflix no Brasil e consolidou sua posição como o 1º mais visto nacionalmente e 4º mais popular globalmente entre filmes estrangeiros. O longa por enquanto tem uma nota média no IMDb de 6,5 de 10 com comentários que elogiam a sensibilidade da história, mas também críticas a certos clichês de romances em geral.