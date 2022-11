Desencantada: veja estreia, trailer e elenco da continuação de Encantada

O novo capítulo se passa 15 anos após os acontecimentos do primeiro filme. Na trama, Giselle (Amy Adams) está de mudança com sua família de Nova York para Monroeville, uma pequena cidade do interior. No entanto, os constantes conflitos com sua enteada Morgan (Gabriella Baldacchino) e a rejeição de suas vizinhas rompem com suas expectativas sobre o esperado “felizes para sempre”. Em uma tentativa de consertar a situação, a protagonista conjura um feitiço com o desejo de que sua vida seja como nos contos de fada, mas nem tudo sai como o esperado. Então, sua família e amigos de Andalasia devem se unir para reverter a magia antes da meia-noite para salvar Giselle e o reino das fábulas.