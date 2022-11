Detalhes do Xiaomi 13 vazam antes da hora em app de benchmark

Dados sobre o desempenho do futuro celular de ponta Xiaomi 13 apareceram antes da hora no app de benchmark chamado Geekbench. O suposto smartphone chinês atingiu 1.497 pontos em testes com apenas um núcleo de processamento e 5.089 em análise de multi-core, de acordo com o site 91Mobiles. De acordo com o site especializado MySmartPrice, este vazamento pode ser o indício de que o lançamento do aparelho está próximo.