Diablo 4: data de lançamento vaza e jogo pode aparecer no The Game Awards

Parte da informação sobre o vazamento já havia sido mencionada no início do ano em um suposto documento da Activision Blizzard. Nele, eram citadas datas de lançamento, agora confirmadas, para jogos da empresa como Call of Duty: Modern Warfare 2 e Call of Duty: Warzone 2.0. O documento mencionava também que o início da campanha de marketing de Diablo 4 começaria no The Game Awards 2022. Segundo as fontes do XboxEra e do Windows Central, o jogo estará disponível em várias edições digitais e contará com uma Edição de Colecionador com extras.