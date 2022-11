Doctor Who: saiba onde assistir e entenda mudança para Disney+ em 2023

A prestigiada série inglesa Doctor Who tem 13 temporadas em sua versão moderna e, no entanto, apenas a última parte encontra-se disponível na plataforma de streaming da Globoplay aqui no Brasil. Idealizada inicialmente por Russell T Davies, a primeira temporada do projeto foi lançada em 2005 pela BBC One. Contudo, o revival do seriado da emissora britânica terá, em breve, um outro canal de distribuição pela Disney+ por conta de um acordo entre as duas empresas anunciado em 28 de outubro. A produção de ficção científica acompanha as aventuras de um alienígena chamado Doutor, um Senhor do Tempo que viaja pelo espaço-tempo salvando o mundo de possíveis destruições ou guerras ao lado de seus amigos.

Além disso, a série sci-fi esteve presente na cultura pop de várias gerações de jovens e adultos pelo Reino Unido, tornando-se um dos grandes marcos já produzidos pela televisão inglesa, apesar do projeto contar com baixo orçamento. Pensando nisso, o TechTudo reuniu um compilado de informações da série que vão desde o recente acordo com a Disney para a distribuição do seriado mundo afora até curiosidades a respeito da origem e roteiro do projeto de ficção. Confira:

2 de 2 A versão moderna da série inglesa já tem 14 temporadas — Foto: Divulgação/BBC A versão moderna da série inglesa já tem 14 temporadas — Foto: Divulgação/BBC

BBC e Disney: o que vai acontecer com Doctor Who?

Um anúncio repentino da própria BBC pegou a todos os fãs de Doctor Who de surpresa no dia 28 de outubro. Isso porque, segundo a emissora, o seriado de ficção científica e a Disney firmaram uma parceria. Um dos pontos da colaboração é que a empresa americana vai oferecer um maior investimento à série britânica — que sofria com baixo orçamento — e participará também no processo criativo do seriado. Por outro lado, a BBC ainda terá controle absoluto do sci-fi nos quesitos editoriais e ao que refere-se aos direitos de propriedade intelectual.

Além disso, há ainda outras duas mudanças significativas proporcionadas pela parceria. A primeira é que a série poderá ser vista pelos fãs fora do Reino Unido e Irlanda, pois a nova temporada será distribuída pela Disney+ no restante do mundo. A segunda novidade é que Doctor Who agora tem um novo logo para esta nova era. Confira:

A responsável pelo anúncio das novidades foi Charlotte Moore, chefe de conteúdo da BBC. Em comunicado oficial feito pelo site da emissora, a executiva comemorou a parceria com a gigante americana. "Estamos muito animados com essa parceria com a Disney, que são os parceiros perfeitos para levar essa série britânica para o resto do mundo. A visão de Russell T. Davies (showrunner) para Doctor Who sempre foi incrível, e estamos comprometidos em garantir que o público global terá a oportunidade de aproveitar as épicas aventuras do Doutor com o escopo e ambição que elas merecem", afirmou Moore.

Por dentro de Doctor Who

A trama da série sci-fi acompanha as aventuras de um solitário Senhor do Tempo, chamado Doutor, do planeta Gallifrey. Ao fugir de sua terra natal em uma TARDIS (abreviação para "Time and Relative Dimensions in Space" e, em português, "Tempo e Dimensões Relativas no Espaço"), que é uma máquina capaz de viajar através do tempo e espaço com a aparência de uma cabine telefônica policial, o protagonista alienígena desbrava diferentes momentos históricos, lutando contra inimigos mortais e sempre na presença de algum companheiro.

Outro ponto de destaque do enredo é que toda vez que o Doutor é mortalmente ferido, ele tem o poder de se autoregenerar. Quando isso ocorre na série, o protagonista é substituído por um novo ator. Ao todo, a série já teve 13 Doutores, mais um do especial de 60 anos da série que será interpretado por David Tennant e, por fim, o 15º, que será Ncuti Gatwa (Sex Education).

Atores que já interpretaram o Doutor na série William Hartnell 1º Doutor Richard Hurdnall 1º Doutor David Bradley 1º Doutor Patrick Troughton 2º Doutor Jon Pertwee 3º Doutor Tom Baker 4º Doutor Peter Davison 5º Doutor Colin Baker 6º Doutor Sylvester McCoy 7º Doutor Paul McGann 8º Doutor John Hurt Doutor da Guerra Christopher Eccleston 9º Doutor David Tennant 10º Doutor Matt Smith 11º Doutor Peter Capaldi 12º Doutor Jodie Whittaker 13º Doutor David Tennant 14º Doutor (Especial) Ncuti Gatwa 15º Doutor

Considerada um dos grandes clássicos da BBC Studios, a série Doctor Who está se preparando para lançar, em novembro do ano que vem, seu especial de 60 anos do seriado e, logo depois, a tão aguardada 14ª temporada, com Ncuti Gatwa (Sex Education) como doutor. Vale lembrar que a série não é recente, visto que sua primeira transmissão ocorreu em 1963 e a última em 1989, quando a produção foi interrompida, com um total de 26 temporadas. No entanto, em 2005 foram retomadas as gravações da nova era da série por conta da contribuição do projeto à cultura britânica e, atualmente, o revival de Doctor Who já conta com 13 temporadas e 13 episódios especiais de Natal. Devido a isso, o posto de série mais longa de todas pertence à produção original da BBC.

A versão revival de Doctor Who, no momento, não se encontra em nenhuma plataforma de streaming, com exceção da 13ª temporada, que já está disponível na GloboPlay e conta com seis episódios ao todo.

Veja o teaser oficial da 14ª temporada e do especial de 60 anos de Doctor Who