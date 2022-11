Documentário de Selena Gomez chega ao Apple TV+; veja trailer

O documentário Selena Gomez: My Mind and Me chega ao catálogo do Apple TV+ nesta sexta-feira (4). Entre outros aspectos da vida da cantora, o filme vem com a promessa de retratar toda a trajetória para a recuperação e equilíbrio de sua saúde mental, ao longo dos últimos seis anos. Quebrando o hiato de dois anos desde que lançou sua última música solo cantada em inglês, um single homônimo ao filme desembarcou nas plataformas digitais nesta quinta-feira (3), aprofundando a narrativa apresentada.

Para além do fenômeno que é a protagonista de Only Murders In The Building, a direção também carrega um nome de peso: Alek Keshishian. O cineasta é o grande responsável pelo documentário Na Cama Com Madonna que, lançado em 1991, foi altamente aclamado ao retratar as intimidades da rainha do pop.

2 de 3 Selena Gomez estampa o pôster de My Mind And Me, seu novo documentário — Foto: Divulgação/Apple TV+ Selena Gomez estampa o pôster de My Mind And Me, seu novo documentário — Foto: Divulgação/Apple TV+

O enredo

Exibido em primeira mão no 36º American Film Institute Festival, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o projeto vem sendo desenvolvido e filmado desde 2016. Entre os acontecimentos da vida de Selena exibidos durante os 95 minutos de duração, está a sua última turnê mundial, que celebrou as faixas do disco Revival, lançado no mesmo ano em que se deu início às gravações.

Além disso, de maneira mais íntima, o filme mostra toda a história sobre seu diagnóstico de Lúpus, que resultou em um transplante de rim no ano de 2017 — doado pela melhor amiga. Sob os holofotes desde a infância, a luta contra a ansiedade, depressão e bipolaridade também são contempladas no longa, que mostra a relação da celebridade com a fama em meio a diversos tratamentos psicológicos.

Recepção da crítica

Com nomes como Michelle An, Caitlin Daley, Aleen Keshishian, Alek Keshishian, Katherine LeBlond, Stephanie Meurer e Zack Morgenroth à frente da produção, Selena Gomez: My Mind And Me estrou com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes — site que reúne críticas do público e de veículos especializados sobre lançamentos televisivos e cinematográficos.

Descrito como “Sincero e revelador”, o jornal norte-americano The New York Times não poupou elogios ao longa: “o filme captura os desafios de Gomez com doenças mentais, lúpus e fama. Assistir é como escutar uma sessão de terapia de 95 minutos com a artista.” Enquanto isso, o britânico The Guardian avaliou: “para os fãs da estrela, sua batalha contra o lúpus, seu transplante de rim em 2017 e o diagnóstico bipolar não serão reveladores, mas My Mind & Me dá uma visão do impacto emocional que essas situações tiveram em Gomez.”