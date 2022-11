Documentário do Racionais na Netflix conta trajetória do grupo; veja estreia

O aguardado documentário Racionais – Das Ruas de São Paulo pro Mundo já ganhou trailer, pôster e imagens exclusivas. Com lançamento previsto para dia 16 de novembro na Netflix, o longa-metragem aborda sobre a trajetória e o legado dos Racionais MC 's. Com produção do Preta Portê Filmes, o longa conta como o grupo de rap paulistano transformou a poesia de rua em um movimento de hip hop poderoso no Brasil e no mundo. Confira mais detalhes sobre o lançamento do documentário.