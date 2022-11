Edifier TWS1 Pro é bom? Veja detalhes e preço do fone de ouvido Bluetooth

Edifier TWS1 Pro é um fone de ouvido Bluetooth da fabricante em formato in-ear , ou seja, que se acomoda dentro do canal auditivo. Lançado no primeiro semestre de 2021, o acessório conta com microfone embutido para chamadas de voz e comandos que podem ser ativados por toque. Com bateria que promete até 42 horas de autonomia, o fone é vendido na Amazon por R$ 212 , e já vem com estojo para transporte e recarga.

Segundo a fabricante, o fone é indicado tanto para o uso no dia a dia quanto para práticas esportivas. O dispositivo tem decodificador de áudio aptX e distância efetiva de até 10 m da fonte de som, que pode ser celular, tablet ou notebook, por exemplo. A seguir, confira mais detalhes sobre o Edifier TWS1 Pro.

Ficha técnica

Tipo de fone de ouvido: in-ear

Versão do Bluetooth: 5.2

Decodificação de áudio: aptX Adaptive, aptX, SBC

Distância efetiva: 10 m

Duração da Bateria: 12 horas do fone e 30 horas do estojo

Tempo de carregamento: 40 minutos do fone e 2 horas do estojo

Resposta de frequência: 20Hz – 20kHz

Impedância: 16 Ω

Cores: preto ou marfim

Preço na Amazon: R$ 212

Design

O Edifier TWS1 Pro tem design compacto, formato de plug e está disponível nas cores preto ou marfim, que puxa mais para o tom rosado. De acordo com a página oficial do produto, o desenho arredondado da parte interna do fone de ouvido serve para oferecer um encaixe mais confortável na orelha.

A fabricante também chama a atenção para os vários tamanhos do protetor de orelha (pequeno, médio e grande) para que o usuário possa escolher aquele que melhor se adapta ao seu canal auditivo, trazendo mais conforto e não deixando o som escapar. Os comandos de toque ficam posicionados no símbolo da marca.

Funcionalidades

O Edifier TWS 1 Pro trabalha com a tecnologia Qualcomm True Wireless Mirroring, que permite emparelhar os dois fones de ouvido em conexão por espelhamento. Na prática, isso poderia permitir uma "transmissão de sinal sem fio mais estável", segundo a fabricante.

O Edifier TWS 1 Pro não possui botões físicos, e todos os seus comandos são respondidos por toque na superfície. Ambos os lados podem atender e encerrar chamadas com apenas um toque, mas, enquanto o direito é usado para avançar para a próxima música e aumentar o volume, o fone de ouvido esquerdo pode voltar para a faixa anterior e diminuir o volume.

Qualidade do som

De acordo com o site oficial, o Edifier TWS 1 Pro utiliza a tecnologia Qualcomm aptX Adaptive para balancear o áudio de forma automática, para que o usuário não precise se preocupar com isso. Com o recurso, a empresa promete áudio de baixa latência, o que tende a aumentar a qualidade do som.

O fone de ouvido da Edifier ainda possui diafragma de titânio em sua construção, o que deve melhorar a definição de áudio de uma forma geral. Além disso, ainda segundo a página do acessório, os sons de alta frequência e o desempenho vocal foram otimizados para tornar os "detalhes sonoros mais ricos" e próximos da realidade.

Bateria

Embora a fabricante não informe a quantidade de mAh da bateria, é possível dizer que o fone de ouvido possui até 12 horas de reprodução direta e mais 30 horas com a bateria do estojo. No total, são 42 horas de reprodução. A caixa tem entrada USB-C e luzes que indicam o status da bateria.

A página também garante que os fones de ouvido podem ser totalmente carregados em até 40 minutos, enquanto a sua caixinha tende a totalizar 100% de carga em até duas horas. Vale dizer que esses números são obtidos em testes de laboratório, e que, no dia a dia, a autonomia pode variar bastante, principalmente devido ao volume.

Preço e garantia

A página oficial vende o dispositivo por R$ 299, que pode cair para R$ 254 no pagamento por Pix ou boleto. Entretanto, o Edifier TWS 1 Pro também pode ser encontrado na Amazon, em que o seu preço mínimo é de R$ 212 na cor preta e R$ 216 na cor marfim. A garantia é de 12 meses.

Principais concorrentes

A oferta de fones de ouvido desse tipo é grande, mas nem sempre de marcas conhecidas, com qualidade comprovada. Grandes concorrentes do Edifier TWS 1 Pro no mercado nacional são o Philips modelo TAT1235, vendido por R$ 170, e o JBL Wave 200TWS, por R$ 286, ambos com tecnologia TWS, design compacto, com encaixe dentro da orelha e estojo próprio para recarga e transporte.

