Elite: 6ª temporada chega neste mês à Netflix; veja trailer e elenco

Um dos maiores fenômenos da Netflix, sem dúvidas, é Elite. A série espanhola é uma produção original da plataforma que estreou em outubro de 2018 ao redor do mundo. Depois de cinco temporadas cheias de dramas e suspenses, a companhia se prepara para entregar a sexta leva de episódios no próximo dia 18 de novembro deste ano. Acompanhada de um elenco que se renova parcialmente a cada ano, nomes como Miguel Bernardeau (1899), Arón Piper (A Desordem que Ficou), Omar Ayuso (Guts Of Wild Life), Miguel Herrán (La Casa de Papel) e outros já marcaram seus nomes na trama.

Miguel Bernardeau, Omar Ayuso, Arón Piper, Itzan Escamilla, Claudia Salas e mais já passaram pelo elenco da série

História

Na última vez que Elite ganhou novos episódios, o público pode conhecer novos personagens como a DJ Isadora, interpretada pela argentina Valentina Zenere, e Iván, vivido pelo brasileiro André Lamoglia. Com o tom de erotismo ainda mais atenuado entre os estudantes de Las Encinas, Patrick (Manu Rios) vive novas aventuras com o novato durante a 5ª temporada. Enquanto novas intrigas e desavenças passam a reinar entre os alunos da instituição, o mistério da temporada fica por conta do veterano Samuel (Itzan Escamilla), que se acidenta e deixa seu futuro incerto no final dos episódios.

O brasileiro André Lamoglia estreou como Iván na 5ª temporada de Elite

Elenco

O elenco original começou com Danna Paola (La Doña), María Pedraza (La Casa de Papel), Álvaro Rico (Alba), Mina El Hammani (O Internato), Estér Exposito (Veneno), Jaime Lorente (La Casa de Papel) e mais. Ao longo das demais temporadas, nomes como Piper, Ayuso e Bernardeau deixaram o elenco, abrindo espaço para a chegada de Jorge Lopez (Temporada de Verão), Claudia Salas (The Route), Georgina Amorós (Vis a Vis), Carla Diaz (Seis Hermanas), Manu Rios (Strange Way of Life), Pol Granch (X Factor), Martina Cariddi (O Guardião Invisível) e outros. Antes mesmo da sexta temporada ir ao ar, a sétima já carrega uma promessa: o retorno de Omar Ayuso, que deixou o elenco na quinta leva de episódios.

Omar Ayuso retornará como Omar Shanaa na 7ª temporada

Repercussão

A primeira temporada de Elite, que abriu as portas para toda a popularidade da série, conta com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 14 críticas registradas. “É sinuoso e sexy, repleto de crimes e encontros clandestinos, mas o programa também está genuinamente interessado na psique do adolescente ambicioso”, disse o jornal New Yorker na época.

Enquanto a segunda chegou com 92% de aceitação, a terceira retornou à nota máxima com dez críticas publicadas. A quarta temporada, no entanto, foi bem recebida por apenas 51% do público. Definida como “um grande sucesso cult” pelo Globe and Mail, a 5ª temporada paira com 80% de validação da crítica.

Patrick e Iván vivem um romance na trama

