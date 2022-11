Vem aí o Tesla Phone? Elon Musk cogita lançar celular caso sofra embargo

A suposta criação de um telefone próprio surge do imbróglio que o Twitter, recentemente comprado por Musk, poderia enfrentar com os donos do Android e do iOS. Assim que assumiu o trono do app do passarinho azul, surgiram várias notícias sobre rearranjos internos polêmicos – que incluem desde demissões em massa até a perda de anunciantes com prejuízo estimado em US$ 750 milhões (equivalente a R$ 4 bilhões).