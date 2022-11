Emulador de Nintendo Switch é legal? Entenda riscos e veja se vale baixar

Emuladores de Nintendo Switch se tornaram muito populares desde o seu surgimento. Isso porque eles permitem que usuários joguem games do console híbrido da Nintendo no PC, e, em alguns casos, até apresentem resoluções maiores ou contam com mais recursos que o próprio videogame. Contudo, embora possa parecer uma boa opção, existem entraves legais e riscos à segurança que devem ser considerados antes de tentar usar softwares do tipo. Pensando nisso, o TechTudo separou respostas para as principais dúvidas sobre emuladores de Nintendo Switch. Confira:

Emuladores de Nintendo Switch permitem jogar games atuais do console no PC

Afinal, pode ou não?

Um emulador consiste em um aplicativo que simula as condições de funcionamento de um dispositivo aleatório. Por exemplo: um emulador de Nintendo 8 Bits pode ler um jogo de console no PC ao traduzir a linguagem original, permitindo a leitura pelo sistema operacional do computador, seja ele Windows, Linux ou algum outro. Assim, como ferramenta, os emuladores são completamente legais e muito úteis em vários cenários, como para fazer testes ou rodar softwares gratuitos criados por terceiros, como os "Homebrews".

Os problemas legais começam quando usuários decidem emular jogos comerciais sem necessariamente comprá-los. Isso porque, ao baixar títulos em formato ROM (cartucho) ou ISO (mídia ótica) de forma pirata, usuários violam direitos de copyright das empresas envolvidas com o jogo, como produtoras e distribuidoras.

Apesar disso, em teoria, o usuário pode fazer cópias dos seus games como backup e, então, jogar em emuladores. No entanto, esse processo é bastante complicado, uma vez que baixar uma ROM como backup tecnicamente ainda viola diretrizes. Afinal, o título não é possuído, de fato, pelo jogador — no sentido de domínio sobre a marca e seu registro.

Como jogar sem problemas?

Mesmo após obter um emulador e uma ROM legalizada, raramente a emulação de games acontece "sem problemas". Por ser um dispositivo tentando simular outro, é comum que ocorram erros de interpretação entre os sistemas. Assim, jogos emulados costumam apresentar lentidão, bugs visuais e "crashes" (em português, travamentos totais). Dessa forma, para simular outro dispositivo sem muitas dificuldades, o usuário precisa de bastante potência em seu hardware — em média, o dobro do sistema que pretende emular.

Jogar em emuladores normalmente possui efeitos inesperados como esse bug visual em Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl

Para Nintendo Switch, os requisitos mínimos para tal são um PC com processador Intel Core i3 de 6ª geração, 8 GB de RAM e uma placa GeForce GTX 1050. Já a configuração recomendada, seria algo como um Intel Core i5, 16 GB de RAM e placa GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 470. Ainda assim, não há garantia de que os jogos irão rodar e ter boa performance.

E para Android?

Existem dois emuladores de Nintendo Switch para Android: um que está em estágio inicial, Skyline, e outro cercado de controvérsias, o EGG NS. Para usar qualquer um dos dois, usuários precisarão de um dispositivo potente, com processadores Snapdragon e pelo menos 6 GB de RAM para rodar uma seleção limitada de jogos — principalmente os em 2D. Em alguns deles, inclusive, é possível jogar Super Mario Odyssey e Pokémon Let’s Go Pikachu & Eevee, mas com limitações.

O emulador EGG NS para Android funciona, porém é pago e tem levantado suspeitas entre a comunidade de desenvolvedores

O primeiro emulador é o Skyline, aplicativo de código aberto em estágio inicial que pode rodar alguns jogos em boas condições, como Super Mario Odyssey, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Sonic Mania e Celeste. Para usar, usuários precisam baixá-lo por fora da Google Play Store, a partir de um servidor de Discord dos desenvolvedores do aplicativo — o que pode apresentar um certo risco de segurança. Contudo, pelo oferecimento do código aberto, é menos provável que haja má-fé, pois outros usuários poderiam ver e alertar.

O segundo é o EGG NS, da desenvolvedora NXTeam Studios, repleto de controvérsias. Apesar de estar disponível grátis para download na Google Play Store, o aplicativo só funciona com o pagamento de uma mensalidade de US$ 4,5 (em torno de R$ 24) ou com um controle X2 Type-C Mobile Gaming Controller, que custa por volta de US$ 59,99 (aproximadamente R$ 319). Alguns usuários dizem ter encontrado evidência de que o app usa parte do código de outro emulador, o Yuzu, e que EGG NS teria violado a licença do código dele.

Como é a jogabilidade?

Quando os games realmente funcionam nos emuladores, eles rodam bem e até é possível jogar com joysticks comuns. Dessa forma, usuários podem usar controles do PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e outros terceirizados para simular o Pro do Nintendo Switch.

Para alguns títulos, no entanto, a jogabilidade pode exigir coisas muito específicas, como controles de movimento ou Rumble 3D. Nesse caso, os joysticks podem simular parcialmente o movimento, mas não entregar a mesma experiência. Mas, caso possua, é possível conectar os Joy-Cons originais do Nintendo Switch no PC por Bluetooth e, assim, garantir uma gameplay autêntica.

Emuladores de Nintendo Switch permitem usar controles de outros videogames no PC, porém com limitações na parte de movimento

Quais as opções seguras?

No PC, existem alguns emuladores considerados seguros, como o Yuzu, Ryujinx e CEMU (que roda tanto Nintendo Switch quanto Nintendo Wii U). Cada um deles conta com particularidades, que, naturalmente, podem trazer vantagens e desvantagens para rodar certos jogos, mas que cabem ao usuário avaliar.

Vale ressaltar, porém, que apesar de esses emuladores serem dados como seguros até o momento em que esta matéria foi escrita, já houve casos em que eles incluíram malwares e conteúdos maliciosos em seu sistema. Por isso, usuários sempre devem ter antivírus instalados antes de baixar arquivos, uma vez que eles poderão detectar potenciais ameaças.

Emuladores como o Ryujinx, Yuzu e CEMU têm uma grande comunidade ao seu redor e são considerados seguros pelos usuários

Com isso em vista, por oferecerem riscos, os emuladores de Android não são recomendados - como o Skyline, que exige instalar um APK de fora da Google Play Store, e o EGG NS, que tem práticas que levantam desconfiança. Nesse sentido, usuários devem ficar especialmente atentos a permissões pedidas pelos aplicativos para acessar dados em seu smartphone ao baixar apps do tipo.

Vale a pena?

Geralmente, não. A emulação tem um papel importante na preservação histórica de games antigos, como para mantê-los acessíveis mesmo após produtoras encerrarem suas atividades ou videogames saírem de linha. Quando se trata de consoles modernos, no entanto, eles não são capazes de oferecer a mesma experiência. Isso porque sempre há frustrações, configurações e pormenores a resolver que tornam o tempo que poderia estar sendo dedicado exclusivamente ao game.

Além desses pontos, emuladores exigem muita potência de hardware e levam anos para atingirem um estado em que a maioria dos games possa rodar sem a necessidade de ajustes. Assim, para usuários que queiram usufruir dos jogos do Nintendo Switch, comprar o console e seus games é a melhor opção.