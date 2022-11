Enola Holmes 2: veja sinopse, trailer e elenco do filme da Netflix

O filme Enola Holmes 2 chegou ao catálogo da Netflix no dia 4 de novembro. Assim como o primeiro título, o longa está presente no ranking de produções mais assistidas e populares do serviço de streaming. Com direção de Harry Bradbeer (Fleabag) e roteiro de Jack Thorne (His Dark Materials), o projeto cinematográfico foi produzido pela Warner Bros. Pictures em parceria com a PCMA Productions e Legendary Pictures.

Com um pouco mais de duas horas de duração e uma cena pós-crédito, o filme de mistério e suspense acompanha, mais uma vez, as aventuras e obstáculos enfrentados por Enola, a jovem irmã do detetive Sherlock Holmes, no mundo das investigações secretas, na época da Era Vitoriana, em Londres.

Millie Bobby-Brown dá vida à protagonista Enola Holmes — Foto: Divulgação/Netflix

Sinopse

A continuação do filme mostra uma Enola Holmes um pouco mais velha e, agora, lutando para sair da sombra de seu irmão Sherlock Holmes. Nesta nova aventura, a trama acompanha a jovem detetive em seu segundo caso oficial, quando uma garotinha a procura para investigar o desaparecimento de sua irmã mais velha, a jovem operária Sarah Chapman. No entanto, à medida que a investigação se aprofunda, a heroína descobre que o caso não envolve apenas o misterioso sumiço de uma jovem, mas sim, uma enorme rede de conspiração com direito a transações fraudulentas, perseguições e assassinatos.

O primeiro filme foi baseado na obra homônima de Nancy Springer, enquanto o segundo em um fato real, episódio conhecido como a "Greve das Matchgirls", realizada por cerca de 1.400 operárias da fábrica de fósforos Bryant & May, que ocorreu em 1.888. A mobilização das trabalhadoras tinha como objetivo denunciar as más condições de trabalho na fábrica, bem como o péssimo tratamento que as funcionárias recebiam por lá. Além disso, Chapman foi uma das líderes do movimento, que foi considerado a primeira ação industrial realizada por mulheres para mulheres, marcando, assim, a história britânica.

Repercussão

Após o enorme sucesso do primeiro longa no streaming, Enola Holmes 2 também irá agradar aos fãs da série de filmes da jovem detetive. Além da popularidade da produção no próprio top 10 da Netflix, o projeto conquistou altas notas em sites de críticas especializadas, como é o caso do Rotten Tomatoes, onde o filme obteve 93% de aprovação. Já no IMDb, o novo trabalho de Millie Bobby-Brown conseguiu 6.8 de 10, enquanto no Metacritic, 65.

Elenco

O time de atores presentes no elenco do novo filme de mistério da Netflix traz nomes de peso do cinema mundial. Millie Bobby-Brown, a Eleven de Stranger Things representa Enola, como já mencionado, já Henry Cavill, famoso Superman, assume o papel de Sherlock Holmes. Completam a lista Helena Bonham-Carter, David Thewlis, Sharon Duncan-Brewster, Adeel Akhtar, Susan Wokoma e Louis Partridge.

Confira o trailer oficial de Enola Holmes 2