Este celular quase foi o primeiro aparelho Android

HTC Sooner é o nome do modelo que poderia ter levado o título de primeiro celular com o sistema Android no mercado. No entanto, por decisões internas da fabricante, foi o HTC Dream o responsável por carregar o mérito de pioneiro no ramo de celulares com o sistema operacional do Google . Lançado dois anos após o iPhone 2G, primogênito da Apple , o concorrente chegou com um design semelhante ao do BlackBerry , que também se destacou na história dos telefones.

O cofundador do Android, Rich Miner, foi quem divulgou nas redes a renderização do que teria sido o primeiro celular com o sistema lançado no mundo. Com acabamento despojado e um pouco diferente da aparência do irmão HTC Dream, o Sooner teria vindo com teclado verde neon e mais cinco botões extras para navegação, entre eles uma trackball.

Apesar da estrutura distinta, foi o modelo mais simples, chamado popularmente de T-Mobile G1, que ganhou destaque. Assim, o Dream, ou Google G1, concentrou os esforços da equipe de criação do Android para que o lançamento fosse capaz de atrair olhares na disputa com o iPhone. E assim foi, até que em 2010 — um ano após o anúncio — a expectativa que era de conquistar 30% do mercado subiu para 70%.

O fato curioso é que o modelo Sooner já estava pronto em 2007, cinco meses antes do anúncio do iPhone. No entanto, a equipe de desenvolvimento optou por deixar o aparelho de lado para trabalhar em outra ideia, a que maturou o G1. Por pouco, o Android não levou a melhor na liderança do ramo de sistemas operacionais.

Primeiros modelos Android e iOS

O sistema da maçã chegou antes do principal rival. Em 2007, desembarcava o primeiro iPhone no mundo, com um sistema que se tornou marca exclusiva e registrada dos aparelhos da gigante de Cupertino. O primogênito, bem diferente do atual iPhone 14, trazia uma ficha técnica com câmera de 2 MP, memória interna de 8 GB e processador single-core de 412 MHz. A tela contava com humildes 3,5 polegadas e a rede usada era o 2G.

Já o T-Mobile, que foi revelado dois anos depois, trouxe interface e moldes bem diferentes. O telefone branco com tela deslizável para o lado contava com teclado e cinco botões de acesso rápido que agilizavam o atendimento de ligações. A ficha técnica incluía 192 MB de memória RAM e um processador ARMv6 de 528 MHz.

Hoje, o software do Google ainda está na liderança como o sistema mais utilizado no mundo. Segundo o levantamento feito pelo site Statista, o sistema em questão abrange mais de 70% do mercado de smartphones.