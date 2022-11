Este mouse dobrável é tão fino quanto o seu notebook

Quando aberto, o Air.0 pode ser facilmente transportado até mesmo no bolso de uma calça sem fazer volume. Enquanto fechado, um ímã garante que o mouse fique no formato correto para acomodar a mão dos usuários.

O modelo pode ser adquirido por uma contribuição de financiamento de US$ 49, cerca de R$ 253 em conversão direta sem impostos. Leve, o dispositivo pesa apenas 40 g, conta com dois botões mecânicos e uma roda de mouse tátil, o que o deixa ainda mais fino e portátil, mas pode não agradar quem prefere um scroll de mouse tradicional.

O dispositivo utiliza conexão Bluetooth 5.2 , que, segundo os desenvolvedores, garante mais eficiência energética. Ainda segundo seus criadores, com uma carga completa, que é realizada por meio de um cabo USB -C, o mouse pode oferecer uma autonomia de até três meses, tendo sistema de recarga rápida que permite três horas de uso com apenas um minuto de recarga.

A promessa da fabricante é que os primeiros equipamentos devem ser enviados a partir de março de 2023. De acordo com as informações do site de financiamento coletivo, no entanto, o Brasil não faz parte dos países contemplados pelas opções de envio.