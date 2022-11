Evolução do Android: relembre as versões do sistema nesses 15 anos

Lançado em novembro de 2007, Android é o sistema operacional móvel mais popular do mundo. Desenvolvido pelo Google, a plataforma está presente em aparelhos de diversas fabricantes, como Samsung, Motorola, LG, e Sony, e no Linux. Ao longo dos anos, o Google divulgou algumas versões do sistema até que ele se aproximasse com a versão dos dias de hoje. O Android 1.0, conhecido também como Astro, foi a sua primeira versão, e permitia a reprodução de vídeos via YouTube, além de serviços como GTalk, Gmail, Google Maps e Google Calendar Sync.