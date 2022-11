Fábrica de iPhones na China tem protestos por direitos trabalhistas

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram imagens de um confronto violento envolvendo trabalhadores da Foxconn – a empresa que efetivamente fabrica o iPhone– com a tropa de choque da cidade de Zhengzhou, na China. De acordo com The Wall Street Journal, os protestos eclodiram quando os trabalhadores souberam que os pagamentos de bônus seriam atrasados. Além disso, os profissionais estão sob forte lockdown, já que a China conta com a chamada política de "Covid zero" — que estabelece regras rígidas para controle da doença no país.