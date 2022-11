Fate: A Saga Winx, série da Netflix, é cancelada após duas temporadas

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo ? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Inspirada no desenho italiano “O Clube das Winx”, de Iginio Straffi, a narrativa destaca cinco fadas que estudam em um internato mágico. Aprendendo a dominar seus poderes e vivenciar os típicos dramas adolescentes, as jovens ainda precisam lutar contra monstros que ameaçam suas vidas. A segunda temporada chegou em 16 de setembro no catálogo da Netflix com 7 episódios no total, um a mais que a temporada anterior, que estreou em janeiro de 2021 com apenas 6 episódios.