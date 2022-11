FIFA 23 recebe modo Copa do Mundo 2022 na próxima semana; veja novidades

FIFA 23 recebe sua atualização exclusiva da Copa do Mundo 2022 na próxima semana, a partir de 9 de novembro. A DLC fica disponível para quem tiver o jogo base: basta baixar a atualização e acessar o modo do torneio oficial. Além das partidas amistosas e o torneio em si, chegam ainda opções multiplayer com conteúdos para FIFA Ultimate Team (FUT), no próximo dia 11, e também a novidade FIFA World Cup Live da EA Sports , a partir de 23 de novembro.

1 de 2 FIFA 23 começa a receber conteúdo da Copa do Mundo 2022 na próxima semana — Foto: Divulgação/EA Sports FIFA 23 começa a receber conteúdo da Copa do Mundo 2022 na próxima semana — Foto: Divulgação/EA Sports

👉 Qual é o melhor jogo: FIFA ou eFootball? Opine no Fórum TechTudo

A partir do dia 9 de novembro, usuários já poderão jogar nos torneios da Copa do Mundo 2022 em single-player offline ou contra adversários online como uma das 32 nações qualificadas. Haverá também a possibilidade de reorganizar os grupos e jogar com outras 15 nações populares que não chegaram a se classificar.

No modo Your FIFA World Cup será possível escolher um time e acompanhá-lo em qualquer momento do torneio, reescrevendo a história para a vitória. A experiência de Match Day também trará toda a atmosfera do campeonato com decorações de estádios, bola do jogo, troféu, comentários específicos para a Copa do Mundo e mais.

Entre os dias 11 de novembro e 23 de dezembro, o FIFA Ultimate Team começará a receber conteúdo da Copa do Mundo e, diferente de outros anos, não será um modo separado, mas uma experiência integrada. 30 Heróis e Ícones exclusivos da Copa do Mundo estarão disponíveis e usuários poderão pegar jogadores emprestados de suas nações favoritas para fortalecer seu time temporariamente. Haverá também itens com progressão ao vivo que mudam de acordo com o progresso de cada nação durante o torneio. Ao fim do Mundial, os melhores jogadores receberão itens aprimorados permanentes.

Já entre 21 de novembro e até 18 de dezembro, ficará disponível o modo FIFA World Cup Live, que será atualizado com os dados dos jogos reais da Copa do Mundo 2022. Usuários poderão jogar partidas com a mesma escalação dos times das partidas oficiais para repetir ou tentar mudar os resultados.

2 de 2 Copa do Mundo Feminina de 2023 também virá em update no ano que vem — Foto: Divulgação/EA Copa do Mundo Feminina de 2023 também virá em update no ano que vem — Foto: Divulgação/EA

No próximo inverno no Brasil, durante o terceiro trimestre de 2023, jogadores terão também acesso ao torneio feminino FIFA Women's World Cup Austrlia & New Zealand 2023, que terá mais informações da Electronic Arts futuramente. Já em FIFA Mobile Futebol, versão do game para smartphones, usuários terão acesso ao Modo de Torneio EA Sports FIFA Mobile FIFA World Cup 2022, disponível a partir de 8 de novembro. Por lá, jogadores poderão ganhar recompensas da Copa do Mundo a partir de 17 de novembro de acordo com seu nível de progresso e dificuldade escolhida para jogar o torneio.