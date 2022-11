FIFA 23 simula Copa do Mundo em novo modo e Argentina é campeã

Com a atualização do game, usuários que não ficarem satisfeitos com os resultados poderão jogar as partidas da Copa do Mundo e, então, reescrever a história. O novo modo permite, ainda, realizar alterações nos participantes do torneio e escolher entre 15 nações populares que não foram classificadas. Vale dizer que no modo FIFA World Cup Live, que chega em 23 de novembro, jogadores também poderão jogar recriações precisas das partidas reais do torneio com a mesma escalação dos times.