Filho da Mãe: conheça o documentário sobre Paulo Gustavo no Prime Video

O ator Paulo Gustavo (1978-2021) é o tema central do documentário Filho da Mãe, que chega ao catálogo do Amazon Prime Video em 16 de dezembro. A produção explora os bastidores de sua última peça em turnê, que apresentava ao lado de sua mãe, Déa Lúcia, além de reunir depoimentos da família e amigos do artista. Paulo Gustavo morreu em maio do ano passado, em decorrência das complicações causadas pelo coronavírus. O documentário foi dirigido por Susana Garcia e co-dirigido pela irmã do comediante, Juliana Amaral.

O trabalho de maior alcance de Paulo Gustavo foi seu papel como Dona Hermínia, personagem principal dos filmes Minha Mãe É Uma Peça (2013) e suas duas continuações, em 2016 e 2019. Também apresentou o programa 220 Volts, lançado em 2011 no Multishow, que misturava stand-up comedy, esquetes de humor e entrevistas. Seus trabalhos se tornaram um marco no teatro, TV e cinema brasileiro e alcançaram notoriedade internacional. Por isso, o TechTudo relembra seus principais papéis, prêmios recebidos e exibe o trailer do documentário que homenageia o comediante.

1 de 3 Após sucesso com Dona Hermínia em 'Minha Mãe É Uma Peça', Filho da Mãe foi um dos espetáculos que marcaram o retorno de Paulo Gustavo aos palcos — Foto: Reprodução/IMDb Após sucesso com Dona Hermínia em 'Minha Mãe É Uma Peça', Filho da Mãe foi um dos espetáculos que marcaram o retorno de Paulo Gustavo aos palcos — Foto: Reprodução/IMDb

Participações no documentário

O documentário foi o projeto mais recente de Paulo Gustavo, que apresentava sua turnê pelo Brasil com a peça Filho da Mãe. A produção foi continuada e ressignificada para uma abordagem biográfica do artista. O longa do Prime Video conta com depoimentos de sua mãe, irmã, o marido Thales Bretas, as amigas Ingrid Guimarães, Samantha Schmutz e Mônica Martelli, e outros entes queridos que já dividiram palco, tela e câmeras com ele.

O dermatologista Thales Bretas, com quem Paulo Gustavo teve dois filhos, Romeu e Gael, compartilhou o trailer em suas redes sociais e acrescentou suas considerações a respeito do projeto: “Como disse Bial, um buraco que não vai ser tapado e nem deve. Esse filme será um reencontro com alguns momentos incríveis que fizeram da minha vida um filme. E essa saudade que fica não tem que ir embora ou mudar. Ela vai ficar pra sempre no lugar especial que merece”.

2 de 3 O documentário Filho da Mãe mostra momentos de Paulo Gustavo com o marido Thales Bretas e seus filhos — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video O documentário Filho da Mãe mostra momentos de Paulo Gustavo com o marido Thales Bretas e seus filhos — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Filmes, séries e premiações

O niteroiense começou sua carreira no teatro, onde fez as peças Hiperativo e Minha Mãe É Uma Peça, que mais tarde, inspiraram suas produções de maior sucesso para TV e cinema. Seu stand-up originou a série do Multishow 220 volts, que levou Dona Hermínia às telas pela primeira vez. Além da personagem baseada em sua mãe, o programa introduziu diversas outras figuras interpretadas por ele, como a Senhora dos Absurdos, Mulher Feia, Sem Noção, entre outros. Mesmo após o encerramento da série, a Rede Globo apresentou em 2020 um episódio especial de fim de ano, o último trabalho do artista para a TV, em que deixou sua declaração de amor pela arte e pela comédia aos telespectadores brasileiros.

Em 2013, a adaptação de sua peça de teatro Minha Mãe É Uma Peça chegou aos cinemas e se tornou o filme mais assistido do Brasil. Não diferentemente, as continuações se tornaram um fenômeno de bilheteria e quebraram recordes de arrecadação. Minha Mãe É Uma Peça 3 arrecadou R$ 138 milhões em seu primeiro mês de estreia, e ao todo, R$ 182 milhões. Paulo Gustavo também estrelou Vai Que Cola, versão para os cinemas da série exibida pelo Multishow em que fez o papel do protagonista Valdomiro. Além disso, também participou do filme Divã (2009), Os Homens São de Marte E É Pra Lá Que Eu Vou (2014) e Minha Vida em Marte (2018).

3 de 3 Paulo Gustavo e sua mãe Déa Lúcia apresentavam espetáculo Filho da Mãe em turnê pelo Brasil — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video Paulo Gustavo e sua mãe Déa Lúcia apresentavam espetáculo Filho da Mãe em turnê pelo Brasil — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Ao longo de sua carreira, o artista foi reconhecido com prêmios e indicações por suas contribuições ao cinema nacional, seu trabalho como ator e humorista e pela representatividade à causa e ao público LGBTQIA+. Suas nomeações no Festival do Rio, Men Of The Year Brasil, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e MTV Millenial Awards são alguns exemplos do prestígio conferido à suas obras e à sua personalidade. Seu nome também batizou uma categoria de humor na premiação Melhores do Ano no Multishow, o Prêmio Paulo Gustavo de Humor.

Assista ao trailer de Filho da Mãe