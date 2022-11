Fone de ouvido: 8 opções com cancelamento de ruído

O consumidor encontra diversas opções de fones de ouvido Bluetooth com cancelamento de ruído ativo no mercado. O recurso é ideal para quem fica incomodado com o barulho no transporte público, para quem viaja muito de avião ou não consegue se concentrar no escritório e em ambientes movimentados. O Submarino separou oito opções de fones com noise cancelling para você conhecer.

Como funciona o cancelamento de ruído?

O cancelamento de ruído passivo é promovido pelo design e material do fone de ouvido, principalmente, modelos intra-auriculares, que se encaixam perfeitamente no ouvido e promovem maior isolamento.

Já o cancelamento de ruído ativo é um recurso eletrônico de fones de ouvido premium, que vem sendo aprimorado nos últimos anos. Em resumo, microfones nos fones captam os ruídos contínuos, principalmente, mas também os barulhos, buzinas, latidos e gritos ocasionais. Eles são avaliados por um software, para que sejam geradas ondas sonoras da mesma amplitude dos ruídos externos, de forma a bloquear a entrada desses sons no ouvido do usuário.

A grande vantagem do cancelamento de ruído é aumentar a imersão e o isolamento do usuário em relação ao que está ocorrendo a sua volta, ajudando quem precisa de concentração ou reduzindo o incômodo com ambientes barulhentos.

Atualmente, o ANC (do inglês active noise cancelling) aparece em diferentes tipos de fones de ouvido, dos intra-auriculares aos headphones over-ear, e também em diversas marcas. Um ponto em comum é o preço mais alto dos dispositivos que contam com esse recurso eletrônico.

Fone de ouvido da Samsung lançado neste ano promete som imersivo e conta com cancelamento de ruído inteligente, além de tecnologia de áudio Hi-Fi de 24 bits, que promete entregar som cristalino e multidimensional. Modelo apresenta Bluetooth 5.3 e Auto Switch, que acelera sua conexão com aparelhos Samsung. Segundo a marca, tem bateria para cinco horas de uso (oito horas com o ANC desligado) e mais 29 horas com o estojo.

Nova geração dos AirPods Pro possui cancelamento de ruído ativo e modo ambiente adaptável, além de prometer anular o dobro das distorções indesejadas durante as músicas, segundo a Apple. Possui ainda equalização adaptativa, que ajusta o som em tempo real para gerar agudos e graves mais nítidos. O estojo foi reformulado e agora conta com alto-falante, para você não perder a caixinha por aí. São 6 horas de uso com uma recarga e 30 horas no total.

O Studio Buds, da Beats, promete compatibilidade simplificada com iOS ou Android e possui dois modos de controle: cancelamento total de ruído ou música com os sons externos audíveis. Ele promete cinco horas de uso com uma recarga, com o cancelamento ativo.

Fones intra-auriculares da JBL prometem até 40 horas de uso (10 horas nos fones e 30 com recargas do estojo), com carregamento rápido ou sem fio. Possui cancelamento de ruídos adaptativo e Smart Ambient e promete chamadas claras com 6 microfones beam forming. Tem drivers dinâmicos de 11 mm.

Fone Bluetooth do tipo over-ear que promete conforto e 35 horas de uso com uma recarga, ou 2 horas com apenas 5 minutos de carregamento. Possui design dobrável e cabo de áudio removível. Tem cancelamento de ruído ativo e som JBL Pure Bass, além de emparelhamento imediato com toque com dispositivo Android.

Fone over-ear com destaque para o conforto, leve e com espumas densas nas ear-cups. Possui cancelamento de ruído ativo com tecnologia híbrida, combinando a ação de algoritmos de redução de ruído de rede neural profunda, segundo a marca. Conta ainda com modo normal e modo Jogo, para ampliar a imersão nos games. Promete 49 horas de reprodução ou 29 com ANC ligado.

Fone da marca Anker com bom conforto e ótima qualidade sonora. Possui modo transparência e cancelamento ativo de ruído em formatos diferentes, incluindo Transporte (que evita barulhos de motor e carros), Interior e Exterior, ajustável pelo app da marca. Promete 40 horas de uso ou 4 horas com 5 minutos de recarga.

A Sony dominou por anos a tecnologia de ANC e seus fones continuam entregando alta qualidade. O WH-1000XM4 é um dos modelos premium da marca, que tem o cancelamento de ruído como carro-chefe, realizado com sete microfones para captar os barulhos, e ainda promete aprender as preferências do usuário para entregar uma experiência adaptada. O acabamento é de primeira e ele é muito confortável. A qualidade sonora tem alto nível com upscaling das músicas com a tecnologia DSEE Extreme e a bateria promete 30 horas de uso.