Fortnite terá evento Ruptura no fim do Capítulo 3; veja como participar

O Capítulo 3 de Fortnite está chegando ao seu encerramento, e a Epic Games prepara um evento para se despedir dessa fase do Battle Royale. Chamado de "Ruptura", o evento acontece no dia 3 de dezembro a partir das 18h, no horário oficial de Brasília. Os interessados podem partir para ação solo ou formar grupos de até quatro jogadores para participar. Caso não tenha um esquadrão formado até o dia do evento, você poderá fazer gestos para outros jogadores e tentar formar uma equipe até o começo de Ruptura.

A Epic Games informou que a fila do evento começará com 30 minutos de antecedência. Vale ressaltar que a entrada em Ruptura só será permitida até às 18h40 do dia 3 de dezembro. Fortnite está disponível gratuitamente para download no PC (via Epic Games Store), PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e em celulares Android.

1 de 2 Evento Ruptura no Fortnite acontece no dia 3 de dezembro — Foto: Divulgação/Epic Games Evento Ruptura no Fortnite acontece no dia 3 de dezembro — Foto: Divulgação/Epic Games

👉 Seu PC roda Fortnite? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Ainda em comemoração ao encerramento do Capítulo 3, os jogadores que acessarem o jogo do dia 2 de dezembro, às 11h, até o dia 4 de dezembro, às 4h45, receberão o Gesto Chamuscado Tostado. O final de um capítulo também serve para lembrar os jogadores de terminarem de desbloquear o que resta do Passe de Batalha do Capítulo 3: Temporada 4.

Antes de Ruptura, ainda há algumas missões, como desbloquear os estilos bônus, terminar as tarefas para desbloquear outras recompensas e não esquecer de gastar as Estrelas de Batalha que restam. Ainda há os Pacotes de Tarefas de Ascensão, que expiram no dia 2 de dezembro.

2 de 2 Semana Armadilha Aviária e Semana Barganha das Boas antecedem o evento Ruptura no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games Semana Armadilha Aviária e Semana Barganha das Boas antecedem o evento Ruptura no Fortnite — Foto: Divulgação/Epic Games

Haverá também a Semana Armadilha Aviária, que começa já nesta terça-feira (22) e vai até o dia 29 de novembro, às 11h. Quem concluir as tarefas das galinhas vai ganhar experiência e objetivos adicionais para receber Fichas de Ascensão.

Por fim, o Fortnite terá a Semana Barganha das Boas, do dia 29 de novembro até o dia 3 de dezembro, às 17h. Nesse período, além de concluir tarefas com as mesmas recompensas da semana anterior, os jogadores poderão adquirir itens e serviços de personagens com descontos.