Futbin: tudo sobre o site para fazer os Desafios de Elenco do FIFA 23

Futbin é o serviço ideal para quem quer fazer bons negócios no FIFA Ultimate Team (FUT) do FIFA 23 . Isso porque o site é voltado para os Desafios de Montagem de Elenco (DMEs) e apresenta uma base de dados que monitora os preços das cartas, permitindo ao usuário aproveitar o mercado de compra e venda no momento certo. Além disso, a plataforma disponibiliza testes para diferentes estilos de entrosamento por jogador, filtrando a busca de atletas por atributos como nacionalidade e nível de habilidade. O serviço possui versão grátis na web e app disponível para baixar em celulares Android e iPhone ( iOS ).

Vale lembrar que o FIFA 23 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o Futbin e como utilizá-lo para se dar bem no Ultimate Team.

O que é Futbin?

A plataforma reúne informações detalhadas de todas as cartas presentes no FUT, além de ferramentas para aumentar o saldo de FUT Coins. O mercado monitora a flutuação de preço das cartas em tempo real e cada jogador aparece com a contagem de jogos, cartões, gols e assistências, estilo principal de entrosamento e estatísticas minuciosas de habilidades. Além disso, o serviço permite comparar atletas e disponibiliza a lista completa dos Times da Semana.

A base de dados do Futbin, em geral, serve como guia para os Desafios de Montagem de Elencos (DMEs). Na aba Draft, basta escolher uma formação tática e, então, a plataforma orienta a escolha dos jogadores ao oferecer até cinco opções por posição. Já no Squad Builder, é possível refinar a busca por atletas a partir de sete filtros.

Além disso, o usuário consegue acessar DMEs criados por outros membros da comunidade e visualizar todos os desafios ativos, com o preço médio para cada console, na seção SBC (ou Squad Building Challenges), no menu superior do site. Ainda, é possível salvar Drafts e Squads.

Principais funções

Popular

A seção Popular lista jogadores em alta demanda no mercado. Ao selecionar um determinado atleta, a plataforma exibe estatísticas diversas, como agilidade, drible, controle de bola e melhor estilo de entrosamento. A ferramenta é importante na hora de negociar cartas, pois permite saber se está pagando ou cobrando o preço correto. Vale dizer que atletas que figuram nesse ranking podem ser vendidos por altos valores.

Index 100

No menu superior, dentro da aba Mercado, está o Index 100. Ele exibe a situação atual e ampla do mercado e serve de termômetro para os negócios. Por exemplo: se o mercado estiver negativo, significa que é um bom momento para comprar, mas, se estiver positivo, uma possível janela de venda é estabelecida. Por isso, fique atento aos gráficos por dia e hora: eles podem ajudar a definir qual o melhor momento para fazer uma transação. Vale dizer que a seção ainda lista os jogadores com maiores ganhos e perdas no momento.

Tracker

Outra funcionalidade da aba Mercado é o Tracker, que permite rastrear o desenvolvimento de preços, lucro e perda atual com e sem impostos, através da seção Portfólio. Além disso, também é possível criar uma lista de atletas favoritos para monitorar a partir da aba. Vale dizer que na página de cada jogador, há um gráfico da flutuação de preço dele nas últimas 72h, do valor médio de venda, do último BIN (Buy it Now, ou Compre Agora) e um geral das vendas no mercado.

Como acessar o site?

Parte 1. Acesse o site (https://www.futbin.com/ no navegador) ou busque pelo termo "Futbin" na loja de aplicativos de celulares Android ou iPhone. Vale ressaltar que a versão web do serviço está, por padrão, em inglês, mas é possível alterar o idioma no canto superior direito, no ícone da bandeira;

Parte 2. No menu superior, aperte em Login. Insira seus dados e, então, pressione o botão verde "Entrar" para começar a usar o Futbin. Caso não tenha, basta criar cadastro ao fornecer e-mail e definir nome de usuário e senha;

Parte 3. Depois, toque na aba "Criador de Elencos", no menu superior. Você será redirecionado para um site que exibe um campo de futebol. Então, ao clicar no símbolo "+", será possível buscar por jogadores para começar a escalar o time;

Integração com o Web App FUT 23

O site Web App FUT 23 foi desenvolvido pela EA e disponibiliza acesso ao FUT 23 em um dispositivo desktop ou pelo navegador do celular. É possível gerenciar os elencos, fazer transferências no mercado, completar desafios, abrir packs e comandar seu clube. Já o Companion App leva essas mesmas funções para Android e iPhone (iOS). Em ambos os casos, o acesso só é liberado para quem tem uma cópia do FIFA 23.

Os recursos permitem que o jogador comande o FUT mesmo quando está longe do console. Essa vantagem pode ser potencializada com o uso do Futbin, cujo app disponibiliza notificações para preços e desempenho de atletas, variações no mercado e alertas de DMEs.