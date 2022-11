Galaxy A03 Core na Black Friday 2022: saiba tudo antes de comprá-lo

O celular é um dos telefones mais procurados em uma lista divulgada pelo Google, e apesar do preço baixo, ao consultar seu histórico, é possível notar que o aparelho já chegou a custar menos de R$ 500. Como diversas lojas apresentam descontos específicos para a Black Friday, é possível que o Galaxy A03 Core volte a receber mais descontos. Veja a seguir uma avaliação dos principais pontos da sua ficha técnica.

2 de 7 Galaxy A03 Core roda Android 11 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A03 Core roda Android 11 — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

De construção simples, o Galaxy A03 Core segue o padrão estabelecido pela Samsung, com o formato de barra. A moldura e a tampa traseira são de plástico, enquanto a tela de 6,5 polegadas é de LCD e vidro, com resolução HD+. Esta resolução é suficiente para que os usuários não vejam os pontos na tela e possam usufruir de conteúdo audiovisual pelo celular. Não há, porém, menção a qualquer tipo de proteção da tela, como a Gorilla Glass ou similares.

Na tela, há um notch em formato de gota para abrigar a câmera frontal, enquanto a câmera principal está localizada no canto superior esquerdo do smartphone. O celular está disponível nas cores azul e preto.

Câmeras

3 de 7 Câmeras do Galaxy A03 Core — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy A03 Core — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A03 Core possui apenas duas lentes: a principal, de 8 MP (megapixels), com flash e capacidade de filmagem em Full HD, e a frontal, de 5 MP. A diminuição no número de câmeras se justifica por recursos presentes neste conjunto, como o foco automático, para dar agilidade nas fotografias, e o zoom digital, para fotos mais próximas. Como não há lente para fotos em macro, ou teleobjetivas, o uso do zoom pode acarretar em perda na qualidade das fotos.

O conjunto de sensores do Galaxy A03 Core se apresenta com a seguinte configuração:

Principal de 8 MP e abertura de f/2,0

Câmera frontal de 5 MP e abertura de f/2,2

Desempenho e armazenamento

4 de 7 Galaxy A03 Core conta com suporte para cartão microSD de até 1 TB — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A03 Core conta com suporte para cartão microSD de até 1 TB — Foto: Divulgação/Samsung

O processador do A03 Core não é o mais potente entre os smartphones da Samsung, mas deve cumprir bem funções básicas e auxiliar. Trata-se de um Unisoc SC9863A, com oito núcleos — quatro com velocidade até 1,6 GHz, para tarefas mais exigentes, e quatro com velocidade até 1,2 GHz, que devem auxiliar na economia de bateria. O processador é uma evolução quando comparado ao Galaxy A02, uma vez que aumenta a potência e o número de núcleos disponíveis para o usuário.

Para auxiliar nas tarefas cotidianas, a Samsung incluiu 2 GB de memória RAM. Ainda que o aparelho possua um armazenamento modesto, com apenas 32 GB de memória interna, há a possibilidade de expansão com o uso de cartões microSD de até 1 TB, recurso similar a aparelhos mais caros da marca.

Bateria

5 de 7 Galaxy A03 Core conta com uma grande bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A03 Core conta com uma grande bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Um dos destaques do Galaxy A03 Core é sua bateria. São 5.000 mAh de capacidade, o que deve ser o suficiente para até dois dias de uso regular. O número é o mesmo de aparelhos anteriores, como Galaxy A02. No entanto, o ponto favorável do A03 Core é seu processador, com parte dos núcleos com menos potência dedicados à economia da energia. Não há, entretanto, recurso de carregamento rápido para o celular, e a conexão utilizada é a microUSB, padrão antigo e já abandonado em aparelhos mais modernos.

Sistema operacional e recursos adicionais

6 de 7 Android 11 Go Edition — Foto: Divulgação/Google Android 11 Go Edition — Foto: Divulgação/Google

O sistema operacional escolhido pela Samsung para o Galaxy A03 Core é o Android 11 Go. A versão é mais leve e conta com menos recursos, uma vez que é utilizada apenas em celulares básicos. Entre os benefícios do sistema estão as melhorias para garantir segurança e privacidade aos usuários, e a facilidade no controle do sistema. Como a Samsung tem uma política de atualizações de segurança por pelo menos quatro anos, isso deve garantir ao A03 Core uma sobrevida até 2024.

Debaixo do capô, o A03 Core possibilita o uso de até dois chips SIM, e pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 GHz. O sistema possui implementos que atuam no gerenciamento de aplicativos e nas permissões do usuário, mas o aparelho não pode fazer uso de redes Wi-Fi de 5 GHz tampouco uso de redes móveis 5G. Além disso, o A03 Core não possui NFC — portanto, não é possível realizar pagamentos por aproximação com o aparelho.

Preço

7 de 7 Samsung Galaxy A03 Core — Foto: Reprodução/Claro Samsung Galaxy A03 Core — Foto: Reprodução/Claro

Lançado em dezembro de 2021, o Galaxy A03 Core chegou a custar R$ 999 no mercado nacional, preço inicial mais baixo que seu antecessor, o Galaxy A02. A Samsung, no entanto, não apresentou um sucessor para o celular, o que faz do aparelho, ainda hoje, um dos telefones mais baratos vendidos pela marca coreana, custando na faixa dos R$ 659 na Amazon. É importante mencionar que o preço do aparelho já oscilou abaixo dos R$ 600 durante os últimos seis meses e recebeu aumento apenas no início de setembro.

Para esta Black Friday, vale a pena acompanhar os preços do A03 Core, caso ele volte para o patamar de três meses atrás, abaixo dos R$ 500. Uma alternativa da Samsung para quem busca aparelhos abaixo dos R$ 1.000 é o Galaxy A03S, que custa R$ 989. Pelo valor a mais, ele oferece um processador melhor e a possibilidade de uso do carregador rápido.