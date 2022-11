Galaxy A13 na Black Friday 2022: saiba tudo antes de comprá-lo

O aparelho da Samsung se destaca por recursos como a câmera quádrupla, capaz de fazer fotos de até 50 megapixels; a bateria de 5.000 mAh; e o armazenamento de 128 GB. Nas linhas a seguir, confira todas as especificações do A13.

2 de 8 Galaxy A13 e Galaxy A23 são anunciados no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A13 e Galaxy A23 são anunciados no Brasil — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

O Galaxy A13 conta com tela de 6,6 polegadas e resolução Full HD+, especificações que indicam tamanho e resolução significativos para a exibição de imagens. O tipo do painel, por sua vez, é o LCD, que pode entregar tons de preto mais foscos e até consumir um pouco mais de bateria. O telefone também traz taxa de atualização de 60 Hz, ao contrário de outros modelos da Samsung, que investem em 90 Hz – caso do Galaxy A23.

Em termos de design, a Samsung opta por alocar a câmera frontal do A13 num notch em formato de gota, algo que se tornou bem comum entre telefones básicos. Enquanto isso, a moldura da câmera traseira passa por um rearranjo, de modo a abandonar o formato apelidado de cooktop e abrigar as lentes de forma vertical – sem a antiga moldura.

O revestimento da tela conta com o Gorilla Glass 5, característica que deve conferir maior proteção contra riscos e arranhões. Quanto ao acabamento, é possível mencionar que a estrutura do celular é feita de plástico e confere quatro opções de cores: azul, branco, pêssego e preto. Não há indicação de resistência à água.

3 de 8 Galaxy A13 tem bordas finas e 6,6 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A13 tem bordas finas e 6,6 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

Câmeras do Galaxy A13

4 de 8 Samsung lança Galaxy A13 5G nos Estados Unidos sem carregador — Foto: Reprodução/Samsung Samsung lança Galaxy A13 5G nos Estados Unidos sem carregador — Foto: Reprodução/Samsung

As câmeras do Galaxy A13 não só mudaram a disposição no módulo do telefone, mas também passaram por um pequeno upgrade em relação à geração anterior. Isso porque o sensor principal passou de 48 MP para 50 MP.

O arranjo no modelo mais recente ficou da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 5 MP (f/2.2)

Macro de 2 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 8 MP (f/2.2)

O celular de entrada é capaz de fazer registros com ângulo ampliado, de até 123º, mas também consegue capturar imagens bem próximas com riqueza de detalhes. Estas modalidades são possíveis graças às lentes ultra wide e macro. Já a câmera de profundidade, também presente, permite ao usuário fazer cliques com fundo desfocado.

O A13 grava vídeos em resolução Full HD, mas deixa de lado recursos como a estabilização óptica de imagem.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do Galaxy A13 inclui o chip Exynos 850, um componente de oito núcleos da Samsung que opera com velocidade de até 2 GHz. O processador em questão também está presente nas especificações de modelos como Galaxy A04S e Galaxy M13. No A13, o componente opera em conjunto com memória RAM que pode variar de 3 GB a 6 GB, a depender do modelo escolhido. Nestes casos, quanto mais, melhor.

O smartphone é vendido em versões com armazenamento de 32 GB, 64 GB ou 128 GB. Para aqueles que buscam ainda mais espaço para dados, a Samsung possibilita expansão da memória via cartão microSD de até 1 TB.

5 de 8 Galaxy A13 tem armazenamento de 128 GB — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A13 tem armazenamento de 128 GB — Foto: Divulgação/Samsung

Bateria da Samsung

6 de 8 A bateria de 5.000 mAh do Galaxy A13 promete longa duração — Foto: Foto: Divulgação/Samsung A bateria de 5.000 mAh do Galaxy A13 promete longa duração — Foto: Foto: Divulgação/Samsung

A bateria de 5.000 mAh é um dos destaques do Galaxy A13, com promessa de até dois dias de autonomia. Na prática, o smartphone entrega até 20 horas de reprodução de vídeos e também de navegação na internet. Mas, quando for hora de repor a energia, o dispositivo pode contar com o carregador rápido de 15 W de potência, que acompanha o aparelho na caixa.

Versão do Android

O Galaxy A13 desembarca equipado com o Android 12, mas está entre os listados para receber a atualização para o Android 13, versão já disponível e que começou a ser distribuída. Segundo a política de atualização da Samsung, o modelo deve ser contemplado com mais quatro updates de sistema, além de receber pacotes de segurança por cinco anos.

7 de 8 Mudança na tela inicial do Android 12 traz visual renovado — Foto: Divulgação/Google Mudança na tela inicial do Android 12 traz visual renovado — Foto: Divulgação/Google

O Android 12 funciona em conjunto com a interface One UI 4.1 e dispõe de recursos como captura de tela rolável, temas personalizáveis e modo extra escuro. Vale dizer que as configurações de privacidade e segurança também são reforçadas na versão em questão, com facilidade para fiscalizar o uso de microfone e câmera por parte de aplicativos.

Recursos adicionais

Entre os recursos do telefone, o RAM Plus é um dos mais interessantes. Isso porque, com parte da memória interna do celular, a tecnologia consegue um espaço virtual de até 4 GB para otimizar o funcionamento multitarefa do dispositivo – o que pode beneficiar o desempenho em jogos, por exemplo.

8 de 8 Galaxy A13 e Galaxy A23 tem sistema quádruplo de imagens — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A13 e Galaxy A23 tem sistema quádruplo de imagens — Foto: Divulgação/Samsung

No campo da conectividade, o A13 traz compatibilidade com Wi-Fi dual band, que opera nas frequências de 2,4 e 5 GHz. Além disso, ele oferece suporte ao Bluetooth 5.0. Por outro lado, não contempla a rede 5G, o que pode soar como desvantagem para alguns consumidores.

Sensor de impressão digital, entrada P2 e USB-C também marcam presença entre características adicionais do modelo de entrada da Samsung.

Preço do Samsung Galaxy A13

O Galaxy A13 chegou ao mercado em março de 2022 por cifras iniciais que partiram de R$ 1.799. Meses após o lançamento, pode ser encontrado por cerca de R$ 1.099 – um desconto de R$ 700. O antecessor, Galaxy A12, esteve entre as apostas da Black Friday 2021 na categoria custo-benefício. Neste ano, a expectativa é que o A13 brilhe na mesma categoria e até registre queda no valor.