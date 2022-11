Galaxy A32 na Black Friday 2022: saiba tudo antes de comprá-lo

O Galaxy A32 , da Samsung , está entre os celulares mais procurados pelo consumidor pouco antes do início da Black Friday 2022, segundo levantamento feito pelo Google . O aparelho é um dos modelos de entrada da empresa sul-coreana e um dos poucos do gênero que pode ser encontrado com ou sem compatibilidade 5G. A versão sem a internet móvel de quinta geração — apontada como a mais buscada, pela lista da big tech — desembarcou no Brasil em 2021, custando R$ 2.399, mas atualmente pode ser encontrada por R$ 1.319 na Amazon .

Entre os pontos de destaque de sua ficha técnica está o jogo de câmeras quádruplo com a lente principal de 64 MP, bateria potente com 5.000 mAh e armazenamento de 64 ou 128 GB. Um levantamento, desta vez feito pelo Mercado Livre, apontou que mais de 80% dos entrevistados pretendem gastar até R$ 2.000, o que deixa o Galaxy A32 como uma opção interessante para ingressar na lista de desejos. Confira os detalhes a seguir.

Samsung Galaxy A32 Cores

Tela e design

Por ser um modelo intermediário, o Galaxy A32 guarda alguns trunfos que podem atrair o consumidor como a tela de 6,4 polegadas, com tecnologia Super AMOLED e resolução em Full HD+ (2.400 x 1.800 pixels). O celular também conta com uma taxa de atualização de 90 Hz, que deve satisfazer jogares causais e dar maior fluidez ao alternar apps.

O design segue o padrão tradicional da Samsung sem grandes inovações para o usuário, o que pode ser considerado um ponto negativo para consumidores mais ousados. No display, há bordas mais largas na parte inferior, diminuindo o espaço da tela. A marca também optou por um notch em formato de gota, que ocupa mais espaço do display do que os modelos com apenas um "furo", visando a um maior aproveitamento do espaço. Para quem procura mais opções de cores, o celular pode ser encontrado nas tonalidades azul, preto, violeta e branco.

Conjunto quádruplo do Galaxy A32 oferece lentes de até 64 MP

Câmeras

O conjunto de câmeras presente no Galaxy A32 é um dos destaques do aparelho. Durante a Black Friday muitos consumidores procuram celulares novos que proporcionem uma maior qualidade na hora de tirar suas fotos. Com quatro lentes na parte traseira, o smartphone traz:

Principal de 64 MP e abertura de f/1,8

Ultra wide de 8 MP e abertura de f/2,2

Sensor macro de 5 MP e abertura de f/2,4

Sensor de profundidade de 5 MP e abertura de f/2,4

Câmera frontal de 20 MP e abertura de f/2,2

Com opções variadas de lente, o usuário poderá tirar fotos amplas com o uso da ultra wide, mas também em distâncias menores e com riqueza de detalhes ao utilizar a câmera macro. O aparelho também é capaz de gravar vídeos em FHD (1.920 x 1.080) em 30 FPS.

Galaxy A32 tem tela de 90 Hz com resolução superior

Bateria e desempenho

Nas características internas do aparelho, o consumidor pode ficar feliz ao encontrar uma boa capacidade de armazenamento com versões de 64 e 128 GB, além de memória RAM de 4 a 8 GB. O processador é o MediaTek Helio G80, octa-core, com até 2,0 GHz de velocidade, geralmente usado para celulares intermediários. A bateria Galaxy A32 também não deixa a desejar, com autonomia de 5.000 mAh, o que deve garantir até dois dias longe do carregador.

Segundo a Samsung, esta capacidade de bateria permite que o usuário consiga assistir a cerca de 20 horas de reprodução ininterrupta de vídeos ou ouvir 93 horas de áudio. O celular é compatível com carregamento rápido de 15 W.

Galaxy A32 chega ao Brasil por R$ 2.399

Recursos adicionais

Para quem está de olho em novas tecnologias, o Galaxy A32 ainda conta com Wi-Fi de 5 GHz, Bluetooth 5.0 e suporte para pagamentos por aproximação (NFC) sem a necessidade do cartão físico. Vale ressaltar que, para aqueles usuários que querem gastar um pouco mais, a Samsung conta com a versão do aparelho compatível com a rede 5G — nova geração de internet que já está presente em todas as capitais do Brasil.

Preço

Na pesquisa de valor, que deve ser um dos fatores considerados pelo consumidor na hora de optar por um celular, o Galaxy A32 aparece com mais de R$ 1.000 de desconto na Amazon. Porém, o modelo alcançou preços ainda menores ao longo dos últimos seis meses e o consumidor deve ficar atento a novos descontos. Também para fins de comparação, vale mencionar que, no ano passado, o Galaxy A32 da Samsung (128 GB) chegou a R$ 1.579, na Amazon, na época da Black Friday.

