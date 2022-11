Galaxy A52 começa a receber o Android 13

A Samsung começou a liberar o Android 13 e a interface One UI 5 para os celulares Galaxy A52, segundo relatos divulgados nesta sexta-feira (18). Smartphones na Rússia foram os primeiros a receber a novidade, de acordo com o site especializado SamMobile, e a expectativa é de que o update chegue em breve a mais partes do planeta. O software identificado como A525FXXU4CVJB traz algumas mudanças no design e ainda vem com o patch de segurança referente ao mês de novembro de 2022.