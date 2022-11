Galaxy A53 na Black Friday 2022: saiba tudo antes de comprá-lo

O Galaxy A53 5G é um celular Samsung que chegou ao mercado para renovar a linha de aparelhos intermediários. Vendido inicialmente por R$ 3.499, hoje em dia o A53 5G é visto em lojas online por cerca de R$ 1.740 . Com ficha técnica elaborada e acabamento reforçado, ele logo se destacou entre os consumidores. Não à toa, levou o título de melhor custo-benefício no Prêmio Melhores do Ano , do TechTudo , de acordo com a escolha do júri especializado.

A expectativa é de que o aparelho conquiste um espaço significativo nas vendas da Black Friday deste ano, visto que já aparece entre os mais clicados do Google Shopping no Brasil. Se você considera a compra do telefone ou quer saber mais sobre o aparelho, confira os detalhes de ficha técnica nas linhas a seguir. O A53 é ofertado nas cores preto, azul, branco e rosé.

Tela e design

O Galaxy A53 tem tela graúda, de 6,5 polegadas e resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels) para a exibição de conteúdos. Além do tamanho, a telona também se destaca por aspectos como a composição Super AMOLED, que promete cores mais intensas e nitidez, e a taxa de atualização de 120 Hz. O último item, popular entre o público gamer, permite que o display do celular atualize até 120 vezes por segundo, de modo a otimizar a transição de imagens.

No que diz respeito à estrutura, o A53 5G traz certificação IP67, que permite imersão do telefone em água doce por até 30 minutos sem trazer danos significativos. Vale mencionar que a composição também conta com o Gorilla Glass 5, tecnologia que protege contra riscos e arranhões na superfície.

A estrutura, semelhante à geração do Galaxy A52, dispõe de uma tela sem interferências, apenas com um furo centralizado para abrigar a câmera de selfies. O painel também abriga o sensor de impressão digital. As cores disponíveis para compra são preto, branco, azul e pêssego.

Câmeras

O conjunto fotográfico quádruplo é um dos destaques do Galaxy A53. Isso porque os usuários podem contar com diversos tipos de lentes para os registros, bem como funcionalidades variadas. Confira os sensores em detalhes abaixo.

Principal de 64 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.2

Macro de 5 MP e abertura de f/2.4

Sensor de profundidade de 5 MP e abertura de f/2.4

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.2

O arranjo do Galaxy A53 5G é capaz de tirar fotos com ângulo ampliado pela câmera ultra wide, ao mesmo tempo em que permite capturar imagens bem próximas com riqueza de detalhes, com a ajuda da lente macro. O sensor de profundidade também marca presença no conjunto para viabilizar retratos com o fundo desfocado.

Entre os recursos, é possível mencionar o HDR presente nas câmeras, bem como a identificação de rosto automática. Quanto aos vídeos, a ficha técnica menciona a possibilidade de gravar filmes em 4K a 30 fps, tanto no sensor frontal quanto no traseiro

Desempenho e armazenamento

O celular Samsung executa tarefas com a ajuda do processador Exynos 1280, um octa-core da própria fabricante que alcança velocidade máxima de 2,4 GHz. O componente atual passou por um upgrade em relação a geração anterior do chip, visto que o mais velho obtinha números mais baixos – cerca de 2,2 GHz. Anunciado neste ano, o processador do Galaxy A53 usa tecnologia de 5 nm e adaptador gráfico Mali-G68.

Para ajudar no desempenho, a gigante sul-coreana atribuiu ao celular uma memória RAM que varia de 4 GB a 8 GB, a depender do modelo escolhido. Em conjunto com o chipset, deve garantir o uso simultâneo de vários apps sem grandes complicações.

São duas opções de armazenamento: 128 GB ou 256 GB. Consumidores que precisarem de mais espaço poderão adotar cartão microSD de até 1 TB.

Bateria do Galaxy A53 5G

As especificações do A53 5G incluem uma bateria com capacidade de 5.000 mAh, número que também pode ser encontrado em outros modelos da Samsung lançados neste ano, como o Galaxy A33 e o Galaxy A73. Sob uso moderado, ela deve proporcionar até dois dias de autonomia. O recurso de bateria adaptativa pode ajudar a otimizar o tempo de duração da carga.

Mas quando for a hora de repor a bateria, o usuário poderá contar com o recurso de recarga rápida, de 25W de potência. Na contramão da tendência vista no mercado de excluir o adaptador das caixas dos smartphones, o Galaxy A53 5G continua trazendo o carregador junto com o aparelho.

Versão do Android

O celular roda Android 12 e interface One UI 5. É possível esperar que ele receba a atualização para a versão mais recente do sistema, o Android 13. Segundo a política de update da Samsung, o modelo pode esperar renovações até o Android 16, além de cinco anos de cobertura de pacotes de segurança.

O suporte ao software recém-lançado permite que usuários desfrutem de novidades como a personalização de cores e visual prevista no Material You, que traz mais widgets e ícones alinhados com a paleta de cores desejada. A função “hora de dormir” se destaca como nova atribuição do sistema, que também passa a oferecer indicador de apps ativos para melhorar a privacidade de dados.

Recursos adicionais

O suporte à internet 5G é um dos destaques do celular. Com a efetiva chegada da rede móvel de quinta geração no país, em julho deste ano, a possibilidade de uma conexão mais rápida pode chamar a atenção de alguns consumidores. Ainda em termos de conectividade, vale mencionar que o aparelho traz Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

O campo dos recursos ainda contempla o NFC, tecnologia que permite pagamento por aproximação sem a necessidade de um cartão físico. Marcam presença ainda a resistência à água e poeira, o leitor de impressão digital e a configuração de som imersivo oferecida pela ferramenta Dolby Atmos.

Preço do Galaxy A53 5G

O Galaxy A53 5G chegou ao Brasil em março deste ano por R$ 3.499. Acompanhado dos irmãos Galaxy A33 e Galaxy A73, os aparelhos renovaram a linha de intermediários da Samsung. A ficha técnica e o preço atual, estimado em R$ 1.740, fizeram deste Galaxy A uma opção interessante para os consumidores.

A expectativa do mercado é de que o representante mais novo da linha Galaxy A5X ganhe desconto nesta Black Friday, assim como aconteceu no ano passado com o antecessor Galaxy A52. Até o momento, a faixa de preço na Amazon vai de R$ 1.700 a R$ 2.100.

