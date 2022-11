Galaxy A5X em 2022: conheça os celulares Samsung e decida qual comprar

A maioria dos smartphones Samsung desse segmento já oferece suporte à internet 5G, tecnologia que chegou recentemente às capitais brasileiras e promete altíssimas velocidades de conexão. O preço dos modelos no varejo gira entre R$ 1.569 e R$ 2.799, com disponibilidade no varejo online e na loja oficial da marca.

2 de 6 Linha intermediária da Samsung oferece câmeras avançadas e desempenho ágil para tarefas do cotidiano — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Linha intermediária da Samsung oferece câmeras avançadas e desempenho ágil para tarefas do cotidiano — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Galaxy A53 5G

3 de 6 Galaxy A53 5G mantém linhas visuais dos irmãos de geração passadas — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy A53 5G mantém linhas visuais dos irmãos de geração passadas — Foto: Reprodução/Samsung

A Samsung apostou em um design mais refinado para convencer o consumidor de que o Galaxy A53 5G é, de fato, um smartphone completo. Os efeitos de transição e as animações de sistema parecem muito fluidos aqui. Isso porque o produto equipa um painel de 6,5 polegadas com alta taxa de atualização de 120 Hz. A tecnologia garante efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

O site especializado Android Authority aprovou o produto da marca sul-coreana, afirmando que o modelo "pega as melhores partes do antecessor e ainda faz melhor". Embora não seja topo de linha, o processador Exynos 1280 e os 4 ou 8 GB de memória RAM fazem com que o celular tenha uma boa longevidade. Para completar o conjunto, a Samsung inseriu uma câmera principal de 64 MP, que promete ótimos resultados.

O aparelho tem promessa de autonomia de bateria de até dois dias, já que conta com 5.000 mAh — a maior desta lista. Em relação ao preço de lançamento, o Galaxy A53 chegou ao Brasil em março de 2022 custando R$ 3.499 nas seguintes cores: preto, branco, azul e rosê. No Submarino, o celular é vendido por R$ 1.499.

4 de 6 Galaxy A52 5G promete bom desempenho e câmeras de respeito — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A52 5G promete bom desempenho e câmeras de respeito — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy A52 5G compartilha muitas semelhanças com o irmão mais novo, que mostramos acima. O TechTudo tem, inclusive, um comparativo detalhado entre os dois produtos. A tela de 6,5 polegadas e o conjunto de câmeras (com quatro sensores na traseira) são algumas das similaridades. Já o processador e o armazenamento interno são diferentes, porque a Samsung optou por inserir um Qualcomm Snapdragon 750G e 128 GB ou 256 GB de memória interna.

Os especialistas do portal The Verge classificaram o Galaxy A52 5G como um "smartphone intermediário que vai durar", indicando que o dispositivo deve aguentar por bom tempo apps mais pesados. Por outro lado, a carcaça feita em plástico pode desagradar alguns consumidores. Ao menos ainda temos um corpo resistente a água e poeira com certificação IP67 (que possibilita mergulhar o aparelho em profundidades de até 1 m por 30 minutos). Preparamos um material explicando o funcionamento desta proteção.

Por fim, vale comentar sobre a bateria, que conta com 4.500 mAh de capacidade. Embora seja menor que a do Galaxy A53 5G, o valor deve ser suficiente para 32 horas de chamadas telefônicas, 15 horas de navegação na internet ou 20 horas de reprodução de vídeos, segundo a fabricante. O telefone desembarcou no mercado nacional em abril de 2021 por R$ 3.499. As cores disponíveis são preto, azul e violeta. No varejo, ele aparece à venda por cerca de R$ 2.799.

3. Galaxy A52S 5G

5 de 6 Galaxy A52sS5G não tem cara de produto barato e entrega velocidade para tarefas pesadas — Foto: Reprodução/Samsung Galaxy A52sS5G não tem cara de produto barato e entrega velocidade para tarefas pesadas — Foto: Reprodução/Samsung

O Galaxy A52S 5G tem ficha técnica muito semelhante à do Galaxy A52 5G tradicional. Isso significa que estamos diante da mesma boa tela Super AMOLED de 120 Hz com 6,5 polegadas e do conjunto traseiro de câmeras (principal de 64 MP, ultra wide de 12 MP, macro de 5 MP e profundidade de 5 MP). A câmera de 32 MP para selfies promete a mesma qualidade oferecida pelo irmão lançado em 2022, o A53.

O que muda no celular é o processador Qualcomm Snapdragon 778G. O portal GSMArena diz que esta atualização deu "mais valor" ao produto. O chip é ainda mais potente, o que promete dar ao modelo bons anos de vida até que seja necessário aposentá-lo. Por outro lado, a bateria não teve evolução, mantendo os 4.500 mAh de capacidade. O smartphone intermediário foi anunciado em setembro no Brasil pelo preço inicial de R$ 3.499. No Submarino, o mesmo produto custa R$ 2.287.

4. Galaxy A52

6 de 6 Galaxy A52 não tem conexão 5G, diferentemente do Galaxy A52 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A52 não tem conexão 5G, diferentemente do Galaxy A52 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Não confunda o Galaxy A52 com o Galaxy A52 5G. Além de ele não ter conectividade à internet 5G (como o próprio nome sugere), o processador do dispositivo é consideravelmente inferior. A ficha técnica do A52 traz o processador Snapdragon 720G da Qualcomm. O chipset trabalha em conjunto com a memória RAM de 4 ou 6 GB. O resto das especificações é igual à versão 5G, incluindo a tela, conjunto de câmera e bateria.

"Muito para gostar, mas difícil de amar". Este foi o veredito do site especializado TechRadar sobre o Galaxy A52. A ausência da conexão 5G e o processador menos potente contribuem para que o dispositivo tenha um preço de lançamento menor que os dos irmãos: R$ 3.299. O aparelho desembarcou em território brasileiro em abril de 2021 nas seguintes tonalidades: preto, branco, azul e violeta. No Submaruni, o produto custa bem menos, sendo encontrado por R$ 1.439.

Com informações de Android Authority, GSMArena, Samsung e The Verge