Galaxy Buds 2 Pro na Black Friday 2022: veja preço, prós e contras

O Galaxy Buds 2 Pro é um fone de ouvido Bluetooth premium da Samsung . Lançado em 2022, o dispositivo promete som imersivo e conta com recurso de cancelamento de ruído inteligente. Outro diferencial do fone da Samsung é que ele conta com tecnologia de áudio Hi-Fi de 24 bits, que promete entregar som cristalino e multidimensional.

Anunciado por US$ 229 nos Estados Unidos, o modelo pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.279. Pensando em ajudar os usuários que pretendem adquirir o Galaxy Buds 2 Pro durante a Black Friday 2022, o TechTudo listou, a seguir, três prós e contras do fone da Samsung.

Prós

1. Qualidade de áudio

Assim como outros modelos top de linha da Samsung, o Galaxy Buds 2 Pro pode surpreender em relação à qualidade de áudio. Suas especificações chamam bastante atenção, como a tecnologia Hi-Fi de 24 bits, que decodifica cada nota transmitida pelo fone para deixá-las ainda mais reais, com altíssima qualidade.

O áudio em 360 graus é outra configuração que promete mais imersão no som e permite uma experiência espacial. Os agudos e graves, equalizados separadamente nos componentes tweeter e woofer, também devem oferecer um bom desempenho e são indicados para variados tipos de público.

2. Cancelamento de ruído

A experiência de áudio do Galaxy Buds 2 Pro também conta com o recurso de cancelamento de ruído. A tecnologia Active Noise Canceling elimina os barulhos externos e permite que os usuários escutem músicas e podcasts de forma mais imersiva. Esta funcionalidade pode ser muito útil para quem usa os fones da rua, no ônibus, ou gosta de pensar na vida durante ao ouvir músicas.

3. Conectividade

A conectividade também é uma vantagem no Galaxy Buds 2 Pro. Comparado ao seu antecessor, o modelo apresenta algumas melhorias, como o Bluetooth 5.3, que é muito mais rápido e que troca informações sem gargalos. Este foi um avanço bem recebido pelos usuários, já que o fone de ouvido é sem fio e espera-se que tenha um bom desempenho na conexão a distância. A tecnologia Auto Switch, que está presente no Buds 2 Pro, acelera ainda mais a conexão entre aparelhos da Samsung.

Contras

1. Bateria

A bateria do Galaxy Buds 2 Pro pode ser um contra para os usuários que costumam usar o fone por várias horas. Sua duração média, quando o cancelamento de ruído está ligado, é de aproximadamente cinco horas. Já com a função de cancelamento de ruído desligado, o modelo promete alcançar até oito horas ininterruptas de funcionamento. Sua bateria é de 61 mAh, e, para carregá-lo, é necessário colocá-lo no estojo, que tem uma duração maior, de cerca de 29 horas.

2. Proteção contra sólidos e poeira

Embora o Galaxy Buds 2 Pro tenha proteção IPX7 e suporte 1 m de imersão na água por até 30 minutos, a Samsung não especificou qual é o nível de resistência contra sólidos e poeira. A letra X, que aparece na nomenclatura, deixa inespecífico qual é o suporte para esse tipo de agente externo.

É comum que grandes empresas já desenvolvam dispositivos com resistência a sólidos e poeira. Contudo, sem dizer se realmente existe alguma proteção ou não, o usuário pode ficar com medo de ir a lugares como a praia, por exemplo.

3. Preço

Um último contra do Galaxy Buds 2 Pro é seu valor de venda no Brasil. Atualmente, o preço médio do modelo está próximo de R$ 1.279, valor bastante salgado quando comparado a outros fones de ouvido da própria Samsung.

O modelo Buds 2 Pro é premium e oferece tecnologias a mais quando comparado a outras linhas, o que pode deixá-lo mais caro para revenda no Brasil. Por isso, quem vai atrás desse tipo de fone de ouvido deve estar em busca de qualidade e disposto a pagar valores mais altos.

Ficha técnica Galaxy Buds 2 Pro

Configurações do Galaxy Buds 2 Pro Especificações Galaxy Buds 2 Pro Lançamento agosto de 2022 Preço de lançamento US$ 229 Preço atual R$ 1.279 Cores branco, grafite e violeta Conectividade Bluetooth 5.3 Peso 5.5 g Bateria 61 mAh

