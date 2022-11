Galaxy S10: ainda vale a pena comprar esse celular em 2022?

O Galaxy S10 da Samsung é um smartphone topo de linha, que chegou ao mercado em 2019, mas ainda se encontra disponível em algumas lojas e vendedores - muitas vezes, com valor de celular intermediário, cerca de R$ 3 mil. Mas será que vale a pena comprar um Galaxy S10 em 2022? A Americanas ajuda você a decidir.

Especificações do Galaxy S10

O Galaxy S10 tem sua tela como um dos destaques. É um painel AMOLED Dinâmico de 6,1 polegadas, com resolução Quad HD+ e que tende a apresentar cores com mais riqueza e contraste, com suporte a HDR. A tela tem proteção Gorilla Glass 6.

Outro destaque é o conjunto fotográfico, com câmera principal e teleobjetiva, ambas com 12 MP, e uma ultra wide, com 16 MP. O sistema de câmera possui estabilizador de imagem, foco automático, zoom digital de até 10 vezes e gravação de vídeos em 4K a 60 fps, entregando imagens de altíssima qualidade. A câmera de selfie, que fica em um furo na tela, tem 10 MP.

O Galaxy S10 vem equipado com processador octa-core de até 2,7 GHz Exynos 9820, da própria Samsung, 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e aceita microSD de até 512 GB. A bateria é de 3.400 mAh, valor abaixo de smartphones lançados nos últimos dois anos. Ainda assim, ele já conta com PowerShare para carregamento sem fio.

Vale a pena ou não?

O consumidor precisa avaliar os prós e os contras antes de investir em um celular de quatro anos atrás, mesmo sendo um topo de linha.

Comparando o Samsung Galaxy S10 com modelos da mesma faixa de preço atual, podemos dizer que ele fica em pé de igualdade ou consegue ficar à frente de smartphones intermediários e avançados, quando olhamos para sua tela, seu conjunto de câmeras e especificações, como processador, memória RAM e armazenamento.

Provavelmente, ele vai conseguir abrir aplicativos, trabalhar em uma rotina multitarefa e rodar jogos sem problema - mesmo que seja preciso reduzir a demanda gráfica um pouco. Suas fotos e vídeos também vão apresentar alta qualidade.

Por outro lado, ele tem bateria menor do que celulares mais novos e só deve receber atualização do sistema operacional até o Android 12, o que pode reduzir a segurança para os dados do usuário. Além disso, não são todos os modelos que possuem conexão com a nova rede 5G.

Outro ponto é que esses são aparelhos que a Samsung já deixou de fabricar há algum tempo e que estão no estoque de lojas e vendedores. Com o passar do tempo, vai ser mais difícil conseguir peças para arrumar o celular, caso seja preciso substituir a tela ou a bateria, por exemplo.

Uma boa dica é encontrar uma oferta do Galaxy S10 e procurar na Americanas algumas alternativas mais recentes na mesma faixa de valor, como o Galaxy S21 FE ou Galaxy A73, por exemplo.