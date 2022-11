Galaxy S20 FE na Black Friday 2022: saiba tudo antes de comprá-lo

O smartphone tem recursos similares a aparelhos mais novos, como o Galaxy S22, sem cobrar tanto do consumidor, além de contar com a possibilidade de usar cartões microSD para expansão da memória. O Galaxy S20 FE está disponível nas cores azul, verde, rosa, branco, vermelho e laranja.

2 de 8 As várias cores do Galaxy S20 FE 5G — Foto: Divulgação/Samsung As várias cores do Galaxy S20 FE 5G — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

3 de 8 Galaxy S20 FE traz bons descontos na Semana do Consumidor — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S20 FE traz bons descontos na Semana do Consumidor — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy S20 FE tem este nome porque entra na linha Fan Edition (edição de fã, em tradução libre), criada pela Samsung para vender versões mais baratas de celulares de sucesso. Algumas características distanciam este modelo do S20 original: no lugar do corpo de vidro, por exemplo, entra o plástico. Não é um acabamento ruim, e ele é reforçado por uma moldura de alumínio, mas fica evidente a economia. O S20 FE conta com proteção IP68 contra poeira e água, e possui sensor biométrico óptico que fica sob a tela.

A tela de 6,5 polegadas tem resolução Full HD+ (1080 x 2400 pixels) e apresenta proteção Gorilla Glass 3 contra riscos e impactos. O Super AMOLED dessa tela garante imagens nítidas e com bom contraste. O ganho, em relação à geração anterior, fica por conta da taxa de atualização de 120 Hz, que faz com que as imagens exibidas pelo aparelho sejam muito mais fluidas e não apresente borrões, em especial no uso de jogos e na exibição filmes com cenas mais rápidas.

Câmeras do S20 FE

4 de 8 Organização das câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Divulgação/Samsung Organização das câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Divulgação/Samsung

Um dos maiores destaques do Galaxy S20 FE é sua câmera. Ainda que tenha havido uma redução significativa no sensor principal, em relação à geração anterior, a câmera do telefone mais novo ganhou um recurso de zoom óptico de até três vezes. Isso significa que as lentes trabalham juntas para aproximar o objeto fotografado sem perda na qualidade da foto. Há também um zoom digital de até 30x, que deve ser usado com parcimônia, uma vez que pode piorar a qualidade das fotos.

As câmeras do S20 FE também possuem estabilização ótica de imagem (OIS) e podem gravar vídeos em resolução 4K a 60 quadros por segundo (fps). Há também a possibilidade de gravação de vídeos em câmera lenta, com até 960 fps, recurso útil para praticantes de esportes e capturas em movimento.

Por fim, a câmera frontal também se destaca. Semelhante à câmera do Galaxy S10 Lite, ela tem 32 megapixels e deve proporcionar boas capturas. A novidade é que a câmera de selfies do S20 FE conta com estabilização digital e pode filmar em resolução 4K.

Demonstração da combinação de zoom óptico (3x) com o zoom digital (30x) — Foto: Divulgação/Samsung

As câmeras do celular Samsung contam com inteligência artificial para aprimoramento das fotos que atua principalmente no pós-processamento e no realce de cor e contraste, em especial, em ambientes com baixa luminosidade.

O módulo de câmeras do Galaxy S20 FE se organiza da seguinte forma:

Principal de 12 MP (abertura f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (abertura f/2.2)

Teleobjetiva de 8 MP (abertura f/2.4)

Frontal de 32 MP (abertura f/2.2)

Desempenho e armazenamento

Sob o capô, o Galaxy S20 FE traz recursos próximos do irmão topo de linha. A Samsung incluiu no aparelho um processador Snapdragon 865, com velocidade de até 2,8 GHz. Este era um desejo antigo dos usuários, uma vez que o chip da Qualcomm tende a ter desempenho e performance melhores que os chips da Samsung. Existem no mercado modelos com o chip Exynos 990, da própria empresa, mas é melhor evitá-los.

5 de 8 Free Fire no Galaxy S20 FE — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo Free Fire no Galaxy S20 FE — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo

O aparelho é vendido com duas opções memória RAM: 6 GB ou 8 GB. No armazenamento, o consumidor pode optar por 128 GB ou 256 GB. A boa notícia é que todas as versões do S20 FE contam com entrada para cartão microSD de até 1 TB, caso o usuário queira expandir a memória. Na prática, todas as versões devem ter desempenho semelhante para o uso cotidiano, sendo possível notar diferença apenas em jogos de ponta mais pesados.

Para a Black Friday, vale prestar atenção no código, pouco divulgado, mas presente na ficha dos principais sites do varejo: o modelo G780F tem processador Exynos enquanto o modelo G780G – que deve ser priorizado – tem processador Snapdragon.

Bateria da Samsung

6 de 8 O Galaxy S20 FE possui uma bateria de 4.500 mAh — Foto: Divulgação/Sasmung O Galaxy S20 FE possui uma bateria de 4.500 mAh — Foto: Divulgação/Sasmung

O Galaxy S20 FE tem bateria de 4.500 mAh. O número não é ruim, e é o mesmo valor do antecessor, Galaxy S10 Lite, e do sucessor, o Galaxy S21 FE. Em testes realizados pelo TechTudo, a bateria deixou um pouco a desejar, impulsionado pela taxa de atualizações de 120 hz. Segundo a Samsung, essa bateria é suficiente para 17 horas de reprodução de vídeo, que deve se refletir em até um dia longe da tomada com o uso moderado.

O S20 FE traz na embalagem um carregador de 15W incluso, porém pode fazer uso de acessórios de até 25W para carregamento rápido. O celular tem tecnologia Wireless PowerShare, que permite compartilhar energia com outros dispositivos ou acessórios por aproximação.

Sistema Android

7 de 8 Galaxy S20 FE com processador Exynos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 FE com processador Exynos — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O S20 FE vem de fábrica equipado com o Android 10, mas hoje conta com atualizações até o Android 12 com a personalização da Samsung One UI 4.1. A expectativa é de que, segundo a política de atualizações da Samsung, o aparelho receba atualizações até 2023, quando completa o ciclo de quatro anos oferecido pela marca coreana.

Entre as novidades apresentadas pelo sistema do smartphone estão mudanças na personalização do sistema, nos ícones e na barra de notificações, feitas a partir da One UI 4, e atualizações quanto à privacidade do usuário, ponto de destaque do Android 12 reforçado pela Samsung.

Recursos adicionais

8 de 8 O Galaxy S20 FE tem recursos premium, só vistos em celulares topo de linha — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy S20 FE tem recursos premium, só vistos em celulares topo de linha — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy S20 FE é a versão mais barata do carro-chefe da Samsung de 2020, e como tal, possui especificações de ponta, como Bluetooth 5.0 e NFC para utilização de pagamento por aproximação. O Galaxy também pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 e de 5 GHz, mais rápidas, e vai além do seu antecessor, o Galaxy S10 Lite, pois também conta com Wi-Fi 6.

Outro recurso importante do Galaxy S20 FE é a tecnologia USB-OTG, que possibilita utilizar acessórios conectados ao celular via USB como Pen-Drives e teclados. O telefone também tem suporte ao Samsung DeX, que transforma o celular em um computador e auxilia os usuários na produtividade. A tecnologia futurista que está presente no S20 FE não está nos planos futuros da Samsung, e não deve sair em futuros aparelhos da marca.

Existem no mercado brasileiro versões do S20 FE com e sem internet 5G, que está presente – ainda que de forma tímida – em todas as capitais. É importante estar atento durante a Black Friday pois a versão com o 5G é ligeiramente mais cara, reflexo do benefício que o consumidor terá ao adquirir um aparelho com a tecnologia.

Preço do Galaxy S20 FE

Anunciado em novembro de 2020 pelo valor de R$ 4.499, o Galaxy S20 FE já é encontrado no varejo online por valores na faixa dos R$ 2.197. O telefone é R$ 570 mais barato que o Galaxy S21 FE, seu sucessor. Ao compará-los, a diferença nos preços pode não justificar a troca, dadas as similaridades entre os smartphones.

Uma boa ideia para a Black Friday é acompanhar o preço do S20 FE. Ele já está em um dos menores patamares de preço já registrados.

Com informações de Samsung