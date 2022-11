Galaxy S20 FE vs Galaxy A73: compare ficha técnica de celulares Samsung

O Galaxy S20 FE e o Galaxy A73 são dois celulares Samsung que devem entrar na lista de desejo dos consumidores neste final de ano. Os dois modelos se destacam pelo custo-benefício. Eles contam com taxa de atualização de 120 Hz e suporte à internet 5G. Em relação às diferenças, o A73 traz conjunto fotográfico com câmera quádrupla de até 108 MP. Já o S20 FE apresenta o processador potente, Snapdragon 865. Nas linhas a seguir, conheça as características de cada modelo.

Embora o Fan Edition (FE) tenha sido lançado orginalmente em novembro de 2020, a Samsung resolveu trazer ao mercado uma segunda versão, em maio de 2022. O preço original era R$ 3.999. Atualmente, o S20 FE 5G pode ser encontrado no Submarino por R$ 1.799 – redução de R$ 2.200. O preço de lançamento do A73 foi de R$ 3.799, mas atualmente o smartphone é comercializado no Submarino por R$ 1.979, ou seja, está R$ 1.820 mais barato.

2 de 9 Galaxy A73 da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

Há uma diferença bastante razoável entre as telas dos dois celulares. Enquanto o Galaxy A73 apresenta telona de 6,7 polegadas e resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels), o S20 FE conta com proporções ligeiramente menores: 6,5 polegadas e a mesma resolução Full HD+.

Ambos os modelos trazem nas suas configurações taxa de atualização de 120 Hz, que deve conquistar o público que busca um celular intermediário de bom nível para jogos mais fluidos e reprodução de vídeos e séries.

3 de 9 Galaxy S20 FE traz o painel Super AMOLED com 6,5 polegadas — Foto: Paulo Alves/TechTudo Galaxy S20 FE traz o painel Super AMOLED com 6,5 polegadas — Foto: Paulo Alves/TechTudo

Para fins de comparação, a grande diferença do display fica por conta da tecnologia Super AMOLED Plus na linha A73, enquanto o S20 FE traz o Super AMOLED tradicional. Esses recursos devem permitir ao usuário experiência de visualização com menos desfoque, mais detalhes e contraste vívido.

Os dois aparelhos são menos propensos a arranhões e trazem proteção às suas respectivas telas, mas com versões distintas. O Fan Edition dispõe do Gorilla Glass 3 e a certificação IP68. De acordo com a Samsung, a resistência a água doce é de até 1,5 metro por até 30 minutos. Ao passo que a linha A apresenta o Gorilla Glass 5 alinhado com a certificação IP67. Com isso, o telefone suporta imersão de até um metro por até 30 minutos.

Quanto ao design da parte frontal dos dois celulares é bem parecido, ambos contam com a câmera de selfie embutida e centralizada no display frontal. Já na traseira, os dois smartphones optam por trazer o módulo das câmeras em uma base retangular, que contrasta com o resto do celular.

Câmeras da Samsung

4 de 9 A câmera frontal do A73 faz registros com qualidade de 32 MP — Foto: Divulgação/Samsung A câmera frontal do A73 faz registros com qualidade de 32 MP — Foto: Divulgação/Samsung

O arranjo fotográfico também sinaliza uma diferença significativa entre os dois modelos. O Galaxy A73, por exemplo, conta com um conjunto quadruplo e sensor principal de 108 MP. O Galaxy S20 FE, por sua vez, distribui as lentes da câmera tripla entre principal, ultra wide e teleobjetiva.

O conjunto de lentes do Galaxy S20 FE fica dessa maneira:

Principal 12 MP (f/1.8),

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4)

Já o Galaxy A73 dispõe de um conjunto de quatro câmeras na parte traseira:

Principal de 108 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Macro de 5 MP (f/2.4)

Sensor de profundidade de 5 MP (f/2.4)

Nas duas versões dos celulares da Samsung, é possível encontrar o sistema HDR, detecção facial, Modo Panorâmico, Modo Noturno, autofoco e flash de LED.

O S20 FE conta mais recursos como, por exemplo, zoom óptico de 3x sem perder qualidade e zoom digital de até 30x. Ao passo que o A73 só traz o zoom digital de 10x. Com isso, o Fan Edition deve permitir ampliação de imagem com maior qualidade e registros mais nítidos.

Para tirar selfies, ambos os modelos da Samsung dispõem de câmera de 32 MP com abertura f/2.2. Apesar dos dois dispositivos gravarem filmes em 4K, o S20 FE consegue 60 quadros por segundo, enquanto o A73, somente 30.

Desempenho e armazenamento

5 de 9 Free Fire no Galaxy S20 FE — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo Free Fire no Galaxy S20 FE — Foto: Rômulo Diego Moreira/TechTudo

A nova geração do Fan Edition traz nas configurações o processador Snapdragon 865. Esse componente mostrou bom desempenho em testes de benchmarks como o Geekbench, quando o S20 FE bateu 901 pontos com o chip da Qualcomm contra 887 pontos com o processador Exynos. Ao todo, ele apresenta oito núcleos de até 2,84 GHz. Nas tarefas diárias, o usuário não deve ter problemas de travamento.

Já o A73 vem de fábrica com outra versão do processador Snapdragon da Qualcomm, o modelo 778G. Ele dispõe de oito núcleos, no qual que atingem velocidade máxima de 2,4 GHz. Destinada ao mercado intermediário, a CPU tem bom desempenho, ainda que não tenha o mesmo nível de potência de produtos mais elaborados da marca.

Sobre o armazenamento, o modelo da linha A traz opções de 6 e 8 GB de memória RAM e ainda conta com armazenamento de 128 e 256 GB. O S20 FE, no entanto, só oferece uma opção de RAM, com 6 GB. Quanto ao armazenamento interno, o Fan Edition traz apenas uma versão com 128 GB. Os dois Galaxy permitem a possibilidade de expansão de memória através do cartão MicroSD até 1 TB.

Bateria dos celulares

6 de 9 Galaxy S21 FE — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Galaxy S21 FE — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O Galaxy A73 leva vantagem no quesito bateria. A capacidade generosa, de 5.000 mAh, pode fazer com que o modelo fique até dois dias longe da tomada, a depender do uso. A Samsung garante até 18 horas de uso usando a internet 4G e até 21 horas de reprodução de vídeos.

Ao passo que o S20 FE traz bateria de 4.500 mAh. De acordo com a fabricante sul-coreana, o usuário deve ter a disponibilidade suficiente para até 19 horas de reprodução de vídeo ou 14 horas navegando na internet 4G. Nos testes do TechTudo, o componente deixou a desejar, principalmente, quando a tela estava na maior capacidade da taxa de atualização, de 120 Hz. Portanto, é recomendável os usuários desativarem essa função quando não necessário para aliviar o consumo de energia.

De acordo com o fabricante, ambos os modelos trazem o carregador no kit inicial. Quem quiser uma recarga mais veloz pode optar por acessórios de 25 Watts, que deve proporcional o carregamento completo da bateria em pouco menos de duas horas. Os dois telefones são compatíveis com a função carregamento rápido.

Versão do Android

7 de 9 Galaxy A73 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A73 — Foto: Divulgação/Samsung

Tanto o Galaxy S20 FE de 2022 quanto o Galaxy A73 trazem o Android 12 de fábrica. No entanto, enquanto o FE possui a interface One UI 4.1, o modelo da geração A é equipado com a One UI 5.

A One UI 5 traz uma nova galeria de fotos e a função de Smart Widget, que permite aos usuários empilhar até sete aplicativos e visualizá-los deslizando para os lados. Além disso, existe maior personalização das cores do sistema e ícones repaginados.

Recursos adicionais

8 de 9 A73 5G e A72 apresentam proteção contra água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung A73 5G e A72 apresentam proteção contra água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung

Um diferencial positivo de ambos os Galaxy é a internet 5G – portanto, estão preparados para a conexão do futuro. A nova rede está sendo implementada no Brasil e já funciona em todas as capitais. A expectativa é de que o 5G ofereça velocidades até 100 vezes maiores do que no 4G.

Os dois celulares da Samsung trazem uma ficha técnica com recursos de leitor de impressão digital sobre a tela, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 6 e NFC. Com isso, eles possibilitam ao usuário realizar pagamento por aproximação e também dispensam um sensor físico na estrutura para desbloquear o celular.

Preço da Samsung

O Galaxy A73 5G chegou ao mercado nacional em abril de 2022 por R$ 3.799. Atualmente, o telefone é encontrado no Submarino por R$ 1.979 – desconto de R$ 1.820. No geral, ele é oferecido com três opções de cores: Verde, branco e cinza.

Já a nova versão do S20 FE desembarcou um mês depois no Brasil pelo preço de R$ 3.999. O preço sugerido é para o modelo é por R$ 1.799 no Submarino. A Samsung ainda oferece seis opções de cores aos usuários: vermelho, lavanda, laranja, menta, azul e branco.

9 de 9 As linhas do Galaxy A73 5G têm o design fino — Foto: Divulgação/Samsung As linhas do Galaxy A73 5G têm o design fino — Foto: Divulgação/Samsung

Galaxy A73 vs Galaxy S20 FE Especificações Galaxy A73 5G Galaxy S20 FE 5G Lançamento Abril de 2022 maio de 2022 Preço de lançamento R$ 3.799 R$ 3.999 Preço atual R$ 1.979 R$ 1.799 Tela 6,7 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processador Snapdragon 778 Snapdragon 865 Memória RAM 6 GB ou 8 GB 6 GB Armazenamento 128 GB ou 256 GB 128 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 1 TB Câmera traseira quádrupla - 108, 12, 5 e 5 MP tripla, 12, 12 e 8 MP Câmera frontal 32 MP 32 MP Bateria 5.000 mAh 4.500 mAh Sistema operacional Android 12 Android 12 Dimensão e peso 163,7 x 76,1 x 7,6 mm; 181 g 159,8 x 74,5 x 8,4 mm; 190 g Cores Verde, branco e cinza azul, lavanda, verde, branco, vermelho e laranja

