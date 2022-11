Galaxy S20 vs Galaxy S22: veja se vale a pena trocar de celular

O Galaxy S20 e o Galaxy S22 – que são dois dos melhores celulares Samsung já lançados – guardam diversas similaridades na ficha técnica, como a memória e a possibilidade de carregamento rápido. Apesar disso, é possível notar melhorias significativas no celular de 2022 em comparação ao lançamento de 2020. Alguns desses incrementos podem até mesmo justificar o preço mais elevado do sucessor do Samsung S21 . Confira as especificações dos aparelhos no comparativo a seguir.

Lançado pelo valor de R$ 5.999, o Galaxy S22 já é encontrado por valores na faixa dos R$ 4.499 no Submarino. O smartphone está disponível na cores verde, rosê, branco, preto e violeta. Já o Galaxy S20 ganhou o reforço do S20 FE, apontado como uma versão mais econômica. O telefone, que é encontrado nas cores cinza, azul e rosa, é vendido por cerca de R$ 4.099.

Tela e design

Tanto o Galaxy S20 quanto o Galaxy S22 são os carros-chefes da Samsung dos anos de 2020 e 2022, respectivamente. Os smartphones seguem o mesmo formato padrão de barra, apresentado pela Samsung há alguns anos, com corpo de vidro e moldura em alumínio.

As telas são semelhantes: ambos os celulares apresentam telas Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz, que faz com que as imagens exibidas em jogos e filmes sejam mais fluidas. As telas também apresentam grande brilho, mas a tela do S22 deve ser mais luminosa.

2 de 7 Galaxy S20 e Galaxy S22 lado a lado — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S20 e Galaxy S22 lado a lado — Foto: Divulgação/Samsung

A diferença entre as telas fica por conta da resolução, que é maior no aparelho mais antigo. Enquanto o S20 tem resolução Quad HD+ (3200 x 1440 pixels), o S22 recebeu uma diminuição da resolução, e apresenta imagens "apenas" a uma resolução Full HD+ (2340 x 1080 pixels). A diferença, porém, não deve ser sentida pela maioria dos usuários, uma vez que, para dispositivos móveis, a resolução Full HD+ deve ser suficiente.

Ambos contam com proteção de vidro Gorilla Glass – Gorilla Glass 6 para o S20 e Gorilla Glass Victus+ para o S22 – e têm módulos principais de câmera bastante similares, divergindo apenas na moldura. Já as câmeras frontais estão abrigadas no mesmo ponto, centralizado na tela.

Câmeras da Samsung

O Galaxy S22 segue o mesmo modelo de câmera tripla do Galaxy S20, ainda que apresente uma inversão na câmera principal: enquanto o S20 tem sensor principal de 12 MP e câmera teleobjetiva de 64 MP, o S22 traz um sensor principal de 50 MP e teleobjetiva de 10 MP.

Na prática, de modo geral, o S22 deve focar em entregar fotos com maior qualidade e maior resolução enquanto o S20 deve focar a maior resolução para fotos em zoom.

3 de 7 Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O módulo de sensores do Galaxy S22 se organiza da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1,8)

Telefoto de 10 MP (f/2,4)

Ultra wide de 12 MP (f/2,2)

Frontal de 10 MP (f/2,2)

A câmera de ambos os smartphones, porém, devem apresentar resultados acima da média, uma vez que contam com estabilização ótica (OIS) e digital (EIS), além de filmar em 4K no módulo frontal e 8K no módulo principal.

4 de 7 Galaxy S20 tem câmera tripla com teleobjetiva de 64 MP e zoom avançado — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S20 tem câmera tripla com teleobjetiva de 64 MP e zoom avançado — Foto: Divulgação/Samsung

As câmeras do Galaxy S20 se organizam da seguinte forma:

Principal de 12 MP (f/1,8)

Telefoto de 64 MP (f/2,0)

Ultra wide de 12 MP (f/2,2)

Frontal de 10 MP (f/2,2)

Desempenho e armazenamento

Enquanto o Galaxy S20 conta com processador Exynos 990, da própria Samsung, o S22 tem no seu interior o Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm, pedido antigo dos consumidores brasileiros. A diferença dos dois deve se refletir em mais potência e melhor gerenciamento de energia para o aparelho mais moderno. Em números brutos, enquanto o processador do S22 pode chegar a 3 GHz, o chip do S20 chega a 2,73 GHz.

Segundo sites especializados como o Versus, o desempenho do S22 deve ser melhor também no uso de internet, no Wi-Fi ou das redes móveis. Produzido com uma arquitetura de apenas quatro nanômetros (três a menos que o S20), o S22 entrega menor gasto energético. A GPU do aparelho mais novo é a Adreno 730, que tem desempenho 157% melhor que a GPU Mali-G77 MP11, do Galaxy S20.

Há poucas diferenças na memória. Ambos contam com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. A diferença fica por conta do cartão microSD, aceito apenas pelo S20.

Bateria dos celulares

5 de 7 O Samsung Galaxy S22 conta com uma bateria de 3.700 mAh — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung Galaxy S22 conta com uma bateria de 3.700 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

A bateria dos dois Galaxy é modesta, porém o Galaxy S22 entrega menos energia – são apenas 3.700 mAh frente aos 4.000 mAh do S20. Essa diferença não deve se refletir, entretanto, em menor tempo de uso, uma vez que o modelo de 2022 faz melhor gerenciamento da energia.

Os dois celulares fazem uso de carregadores rápidos de 25W e de carregamento sem fio de até 15W. Há também a possibilidade de utilizar os dispositivos como carregadores sem fio para acessórios.

Versão do Android

Um grande diferencial do Galaxy S22 é quanto a atualização do sistema operacional. Enquanto o S20 chega nas mãos dos usuários com o Android 10, atualizável para a versão 11, o S22 já tem o sistema atual, Android 12, embarcado e com possibilidade de atualização para o Android 13 a partir de fevereiro de 2023. Essa versão vem integrada a interface personalizada One UI 5.0, da própria Samsung. Entre as mudanças do sistema estão a personalização do design e melhorias na forma como os textos são copiados.

6 de 7 Samsung One UI 5 — Foto: Reprodução/NotebookCheck Samsung One UI 5 — Foto: Reprodução/NotebookCheck

De acordo com a política de atualizações da Samsung, o S22 tem garantidas até quatro atualizações para o One UI e cinco anos de atualizações de segurança. E essa é uma das maiores diferenças frente ao S20, uma vez que este deve ter atualizações apenas até 2023, completando o ciclo de quatro anos de atualizações do smartphone.

Recursos adicionais

7 de 7 O Samsung Pay é um diferencial dos aparelhos da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung O Samsung Pay é um diferencial dos aparelhos da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Os dois aparelhos da Samsung contam com o que há de melhor em recursos, mas a diferença de dois anos entre os lançamentos garante ao Galaxy S22 melhorias significativas. Enquanto o S20 conta com Bluetooth 5.0, o S22 possui a versão 5.2 - que melhora a experiência do usuário, em especial na transmissão do áudio e na localização de outros dispositivos bluetooth.

Mas ambos contam com similaridades na conexão NFC, que possibilita o uso do Samsung Pay para a realização de pagamentos por aproximação e também contam com a possibilidade de conexão em redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, que se diferenciam por intensidade do sinal e distância de conexão. Os dois aparelhos também têm leitor de impressão digital ultrassônico, integrado à tela, que serve tanto para desbloqueio como para ser usado como senha de aplicativos e de pagamentos.

Outra similaridade é a certificação IP68, que dá proteção máxima aos celulares, e os torna resistentes à água e a poeira. Apesar disso, só o S22 conta com internet 5G, que se popularizou no país a partir deste ano. O ponto negativo é que ambos não contam mais com entrada para fones de ouvido com plug P2.

Preço do Galaxy

O Samsung Galaxy S20 começou a ser vendido no Brasil pelo valor de R$ 5.499 e hoje já é vendido a R$ 4.099. O celular foi substituído pelo Galaxy S20 FE, versão atualizada que sofreu alguns cortes na ficha técnica. Já o S22 iniciou as vendas por R$ 5.999 e já é encontrado no Submarino por R$ 4.499.

Samsung Galaxy S20 vs. Samsung Galaxy S22 Especificações Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S22 Lançamento março de 2020 Fevereiro de 2022 Preço de lançamento R$ 5.499 R$ 5.999 Preço atual (comércio eletrônico) R$ 4.499 R$ 4.099 Tela 6,2 polegadas 6,1 Resolução de tela Quad HD+ (3200 x 1440 pixels) Full HD+ (2340 x 1080 pixels) Processador Exynos 990 (octa-core de até 2,73 GHz) Exynos 990 (octa-core de até 2,8 GHz) Memória RAM 8 GB 8 GB Armazenamento 128 GB 128 ou 256 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB Não Câmera traseira tripla, 64, 12 e 12 MP tripla, 50, 12 e 10 MP Câmera frontal 10 MP 10 MP Sistema operacional Android 10 (One UI 2.5) Android 12 (One UI 4.1) Bateria 4.000 mAh 3.700 mAh Dimensões e peso 151,7 x 69,1 x 7,9 mm; 163 gramas 146 x 70,6 x 7,6 mm e 168 gramas Cores cinza, azul e rosa verde, rosê, branco, preto e violeta