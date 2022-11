Samsung Galaxy S23 deve ser lançado em fevereiro, aponta rumor

O Galaxy S23 da Samsung deve ser lançado na primeira semana de fevereiro de 2023 no evento ao vivo intitulado Galaxy Unpacked 2023, de acordo com um rumor levantado pelo jornal The Chosun Ilbo, da Coreia do Sul. O anúncio do celular deve ocorrer em São Francisco, nos Estados Unidos, um pouco mais cedo em relação ao lançamento do Galaxy S22, em 2022.