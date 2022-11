Galaxy S23 Ultra da Samsung pode vir mais reto do que se imaginava

O Galaxy S23 Ultra, futuro flagship da Samsung, pode chegar aos consumidores com uma tela mais plana do que o modelo anterior, o Galaxy S22 Ultra. Ainda no campo das especulações, a informação é um vazamento divulgado pelo Ice Universe, perfil no Twitter conhecido por acertar projeções de lançamentos da gigante sul-coreana. Se o rumor se confirmar, o celular com tela curva deve dar espaço para um aparelho mais retangular. Isso levanta questões acerca da ergonomia, que pode ser afetada com os possíveis moldes da nova geração.