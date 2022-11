Gas Station Simulator: confira gameplay e requisitos do popular simulador

👉 Qual é o melhor jogo de Xbox? Opine no Fórum do TechTudo

No game, usuários adquirem um posto de gasolina abandonado que fica no meio de uma autoestrada dos Estados Unidos. O objetivo é restaurar o local por completo e transformá-lo em um negócio de sucesso ao realizar diversas tarefas, como atingir metas e personalizar o lugar. Jogadores terão liberdade para administrar cada detalhe em seus investimentos ou apenas jogar de maneira mais relaxada, focando nas partes mais importantes do game simulador.

O serviço principal será encher o tanque dos clientes que aparecem no posto, mas o jogador poderá escolher entre várias formas de diversificar seu negócio. Assim, é possível, por exemplo, abrir uma loja de conveniência com diversos tipos de produtos, oferecer banheiros para viajantes, disponibilizar uma oficina para consertar carros e até um lava-jato.

Cada serviço oferecido vem com ações e minigames que precisam ser realizados para garantir que continuem em funcionamento, como passar itens no caixa ou fazer reparos. Ocasionalmente, será preciso espantar um garoto que gosta de pichar as paredes do posto.