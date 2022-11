Goat Simulator 3: veja gameplay e requisitos mínimos do 'GTA' da cabra

Goat Simulator 3 promete ainda mais caos e destruição com a cabra Pilgor e suporte para 4 jogadores online e local — Foto: Divulgação/Coffee Stain Studios

1 de 2 Goat Simulator 3 promete ainda mais caos e destruição com a cabra Pilgor e suporte para 4 jogadores online e local — Foto: Divulgação/Coffee Stain Studios

Descrito pelos desenvolvedores como "O maior desperdício de tempo desde Goat Simulator!", a sequência oferece um mundo aberto sandbox cheio de segredos e quebra-cabeças para jogadores explorarem. O game possui grande foco na física com objetos, que podem ser carregados e usados como ferramentas de destruição ou mesmo para importunar os personagens. Há, também, colecionáveis pelo mapa e missões para completar. A sequência também conta com um fechamento de arco em termos de enredo; algo que não estava presente no game anterior.