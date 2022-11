God of War Ragnarok bate recorde de unidades vendidas na primeira semana

God of War: Ragnarok , um dos principais exclusivos do PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ) de 2022, bateu recorde de vendas em pouco tempo. Assim, o título se tornou o jogo first-party que mais vendeu em menos tempo na história da PlayStation. A novidade foi revelada nesta quarta-feira (23) pela publicadora em seu perfil oficial no Twitter . Lançado em 9 de novembro, o jogo alcançou a marca de 5,1 milhões de cópias vendidas apenas em sua semana de estreia — batendo, também, o recorde de vendas da franquia da Santa Monica Studios no mesmo período.

Para ter uma dimensão do sucesso, a primeira aventura de Kratos em terras nórdicas, o God of War de 2018, registrou cerca de 3,1 milhões de cópias nos primeiros três dias após o seu lançamento nos consoles. Vale lembrar que os números não contam as vendas no PC, já que o game estreou na plataforma Steam apenas no início de 2022, seguindo uma mudança de estratégia da Sony com seus exclusivos.

A última vez que a Sony compartilhou esse tipo de figura foi na época do lançamento de The Last of Us Part 2, em junho de 2022. Na época, ele foi considerado o exclusivo de PlayStation 4 que mais vendeu em pouco tempo na história, com mais de 4 milhões de unidades comercializadas na primeira semana. Em julho do mesmo ano, Ghost of Tsushima também chamou a atenção como a propriedade intelectual original que mais vendeu rapidamente na história da marca, com 2,4 milhões de cópias.

Como consequência do sucesso, God of War: Ragnarok também é um dos nomes que disputam o título de Jogo do Ano pelo The Game Awards, conhecido também como o "Oscar dos Games" e do qual o TechTudo participa do júri oficial. A cerimônia acontece em dezembro e premia os melhores jogos do ano em mais de trinta categorias, além de servir de palco para anúncios importantes que dão uma ideia do futuro dos videogames nos próximos meses.