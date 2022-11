God of War Ragnarok e Sonic Frontiers são destaques nos lançamentos da semana

God of War: Ragnarok e Sonic Frontiers são os destaques nos lançamentos da Semana, com a aguardada nova jornada de Kratos e Atreus pelo Ragnarok e a estreia do mascote da Sega nos games de mundo aberto. Além deles, também são lançados a coletânea Atari 50: The Anniversary Collection, o remake do jogo de estratégia Tactics Ogre: Reborn, o game rogue independente Vampire Survivors e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como datas, preços e plataformas em que estão disponíveis.

A nova jornada de Kratos e seu filho, Atreus, na mitologia nórdica, traz as consequências dos atos dos personagens no game anterior da saga, de 2018. No recente lançamento, o rigoroso inverno de "Fimbulwinter" prenuncia a chegada do Ragnarok, a grande batalha entre deuses que deverá destruir todo o mundo, segundo as lendas. Então, o Deus da Guerra e seu filho terão que explorar todos os 9 reinos para encontrar seu papel nesse evento, ao mesmo tempo em que lidam com inimigos jurados, como Freya e Thor.

A jogabilidade de ação do jogo anterior retorna com novidades, como novos ataques para o Machado Leviatã e as Lâminas do Caos. O botão triângulo, que antes era usado apenas para chamar o machado de volta após arremessá-lo, agora pode imbuir atributos às armas, como "Frost Awaken" para congelar inimigos e "Whiplash" para queimá-los com suas espadas. Além disso, os escudos também ganharam mais funções, como atordoar inimigos ou absorver o dano e depois devolvê-lo como um contra-ataque. God of War: Ragnarok está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90 e para PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90.

Sonic Frontiers - 8 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O game do ouriço levará jogadores pela primeira vez para um mundo aberto, em um local diferente das aventuras tradicionais. A jornada de Sonic começa quando ele é teletransportado para o misterioso arquipélago de Starfall Islands, composto por 5 ilhas abertas para explorar. O local é repleto de ruínas de uma antiga civilização, destruída por hordas de inimigos robóticos que ainda estão ativos e irão caçar o jogador.

Além do mundo aberto, o jogo dará bastante foco ao combate e à progressão de habilidades de Sonic, que pode se tornar mais forte e mais rápido ao aumentar seus atributos e aprender novos movimentos. Uma de suas novas técnicas é o Ciberloop, que permite rodear inimigos e atordoá-los antes de desferir combos de golpes velozes.

Durante sua aventura, também será preciso resgatar amigos capturados, como Tails, Knuckles e Amy, além de reunir as 7 Esmeraldas do Caos para se transformar em Super Sonic e lutar contra alguns dos inimigos mais poderosos. Sonic Frontiers está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90 e para Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC pela loja digital Steam por R$ 299,95.

Atari 50: The Anniversary Collection - 11 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

A coletânea comemorativa de 50 anos da empresa Atari traz um acervo de mais de 90 jogos clássicos, como Adventure, Asteroids, Combat, Centipede, Cybermorph, Missile Command, Pog, Super Breakout, Tempest, Yars' Revenge e mais. Além disso, a coleção também apresenta rascunhos, memorandos, fotografias, vídeos e entrevistas que explicam o desenvolvimento do console de cada época.

Haverá também jogos inéditos, como reimaginações de clássicos e títulos que só existiram em estágio de planejamento. Entre eles, uma versão 3D do game de terror Haunted House, uma versão atualizada de Yars' Revenge, com visuais modernos, e o game Swordquest: Airworld, o quarto jogo da franquia Swordquest que foi cancelado nos anos 80. Atari 50: The Anniversary Collection está disponível para Xbox Series X/ S e Xbox One por R$ 159,95 e para Nintendo Switch por R$ 207,02.

Tactics Ogre: Reborn - 11 de novembro - PS5, PS4, SW, PC

O clássico game de estratégia Tactics Ogre: Let Us Cling Together, lançado em 1995 no Super Nintendo, terá uma versão refeita para os consoles atuais com base no remake de 2010 do PSP. O game conta a história de uma guerra civil entre três facções nas Ilhas Valerian. Nele, jogadores controlam Denam, um lutador da Resistência de Wallister que teve seu pai levado pelos Cavaleiros Negros.

Os visuais e trilha sonora do game serão aprimorados, com uma nova dublagem em inglês e japonês. A jogabilidade também terá novidades, como um ritmo mais rápido, um sistema de níveis individual por unidade ao invés de classes e a possibilidade de voltar alguns turnos em batalha para tentar novas estratégias. Tactics Ogre: Reborn está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e Nintendo Switch por R$ 249,50, e para PC pela loja digital Steam por R$ 219,90.

Vampire Survivors - 10 de novembro - XBSX/S, XB

O game independente rogue agora também está disponível para consoles Xbox. No papel de um sobrevivente, escolha armas que atacam automaticamente e tente resistir o máximo que puder em uma terrível noite contra criaturas sobrenaturais. A cada nova tentativa, o jogador acumula ouro e itens enquanto desvenda segredos e desbloqueia novos personagens, fases e armas para usar em sua caçada ao vampiro.

Vampire Survivors está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 14,95. O jogo também está disponível sem custos extras pelo Xbox Game Pass.

Valkyrie Elysium - 11 de novembro - PC

Já lançado nos consoles PlayStation, o novo episódio da franquia Valkyrie Profile, da Square Enix, chega agora para os computadores com um RPG de ação veloz. Nele, jogadores controlam Valkyrie, uma valquíria da mitologia nórdica cuja missão dada por Odin é oferecer redenção para um mundo condenado à destruição pelo Ragnarok. Durante as batalhas, é possível usar armas, habilidades e golpes especiais, além de invocar espíritos guerreiros chamados Einherjar. Valkyrie Elysium está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 249,90.

Sifu - 8 de novembro - SW

Já lançado nos consoles PlayStation e PC, o jogo de ação Sifu agora recebeu lançamento no console híbrido da Nintendo por R$ 200. O game conta a história de um estudante de artes marciais cujo pai assassinado por um antigo aluno rebelde e, então, ele jura vingança.

A jogabilidade é como a de um "Beat'em Up" moderno, no qual o usuário anda e bate em inimigos por onde passa, porém com uma curiosidade: sempre que o jogador morre, ele volta à vida com a ajuda de um medalhão mágico que o torna mais velho e aumenta seu poder ofensivo, porém diminui sua saúde.

Oddworld: Soulstorm - 8 de novembro - SW

A clássica série Oddworld teve seu mais recente capítulo, sequência de Oddworld New 'N' Tasty, lançado para o Nintendo Switch. Jogadores controlam o alienígena Abe, da raça Mudokon, que deseja libertar seu povo da escravidão dos brutais Glukkons em um jogo de plataforma e quebra-cabeça. Abe é pequeno e frágil assim como seus conterrâneos, mas ele possui uma forte habilidade telepática que permite controlar os inimigos. Durante o jogo, é possível coletar recursos e fabricar itens enquanto se tenta manter o máximo de Mudokons possível.

Return to Monkey Island - 8 de novembro - PS5, XBSX/S

O pirata Guybrush Threepwood retornou recentemente aos consoles para desvendar o Segredo da Ilha dos Macacos e agora estará disponível também nos videogames de nova geração. O clássico game de aventura no estilo de apontar e clicar, traz a fórmula de quebra-cabeças cercados por uma grande dose de humor em sua história e diálogos.

O enredo se passa muitos anos após o game original, com Guybrush frustrado e revisitando velhos locais por nostalgia enquanto tenta mais uma vez descobrir o segredo que a Ilha dos Macacos guarda. Return to Monkey Island estará disponível no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

A Little to the Left - 8 de novembro - PC, Mac

Para fãs de organização, A Little to the Left ("Um pouco para a esquerda", em português) é um game sobre arrumar itens domésticos da maneira mais eficiente possível. No jogo, há desafios e quebra-cabeças para organizar coisas como papéis, potes, livros, entre outros, enquanto os une, arrasta e move até ficarem perfeitamente alinhados. Durante suas partidas, no entanto, um gato sabotador pode tentar desarrumar os itens contra seus esforços.