God of War: Ragnarok tem segunda maior nota de 2022, atrás de Elden Ring

God of War: Ragnarok é o jogo com a segunda nota mais alta em 2022 no site agregador de análises Metacritic, com uma nota geral 94, atrás apenas de Elden Ring , avaliado com um 96. A classificação de God of War foi feita com base em 116 análises publicadas hoje (3) pela imprensa da versão para PlayStation 5 ( PS5 ), mas o jogo estará disponível também no PS4 quando chegar para o público em 9 de novembro. O TechTudo publicou uma análise completa de God of War: Ragnarok, na qual o avaliamos com nota 10: "Digno dos deuses".

2 de 3 God of War: Ragnarok tem segunda maior nota de 2022 no site Metacritic, atrás apenas de Elden Ring — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro God of War: Ragnarok tem segunda maior nota de 2022 no site Metacritic, atrás apenas de Elden Ring — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

👉God of War Ragnarok vai sair para PC? Veja no Fórum do TechTudo

No momento, God of War: Ragnarok, da Sony Santa Monica, é um forte candidato ao "Jogo do Ano" (Game of the Year) no The Game Awards 2022, maior premiação da indústria de games (e da qual o TechTudo faz parte do juri em todas as categorias). O game Elden Ring da From Software também está entre os grandes favoritos para vencer a competição, com seu alto nível de dificuldade como na série Dark Souls, mas em um riquíssimo mundo aberto.

Por enquanto, a premiação The Game Awards ainda não revelou a lista de indicados, mas os dois jogos mais bem avaliados de 2022 deverão ter seu espaço garantido. As notas do Metacritic são obtidas por meio de uma média ponderada que leva em consideração pesos diferentes para certos sites considerados de maior credibilidade e qualidade. God of War: Ragnarok se tornou também o jogo mais bem avaliado da Sony para o PlayStation 5 (PS5), ficando à frente do campeão anterior, o remake de Demon’s Souls com nota 92.

3 de 3 God of War: Ragnarok é um dos favoritos para o prêmio de Jogo do Ano ao lado de Elden Ring — Foto: Divulgação/Santa Monica God of War: Ragnarok é um dos favoritos para o prêmio de Jogo do Ano ao lado de Elden Ring — Foto: Divulgação/Santa Monica

Entre os outros jogos com maiores notas no Metacritic de 2022 estão surpresas de estúdios independentes, como o jogo de tiro voltado para speedrun, Neon White, com nota 90, o game no estilo clássico de apontar e clicar Norco, com nota 89, e o grandioso RPG de mundo aberto Xenoblade Chronicles 3, do Nintendo Switch, também com nota 89.

God of War: Ragnarok é uma sequência do game de sucesso God of War (2018) para PlayStation 4 (PS4), também avaliado em 94 no site Metacritic. Após a chegada do Deus da Guerra Kratos na mitologia nórdica no game anterior, agora ele e seu filho Atreus precisam lidar com os eventos do Ragnarok, uma grande batalha entre deuses que, segundo uma profecia, deve destruir o mundo.

Veja, a seguir, algumas imagens do game:

God of War: Ragnarok impressiona pela qualidade gráfica; veja 1 de 12

O entre-mundos da Yggdrasil ficou ainda mais bonito do que no game de 2018 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins 2 de 12

A iluminação também é um ponto alto do novo jogo da Sony — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Pular X de 12

Publicidade 12 fotos 3 de 12

As expressões faciais foram aprimoradas por conta da nova captura de movimentos feita pela Santa Monica — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins 4 de 12

As texturas, sejam de pele, roupas, pelos ou couro, também são um fator de destaque do game — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Pular X de 12

Publicidade 5 de 12

God of War: Ragnarok está mais colorido do que nunca, e a paleta muda radicalmente conforme o reino visitado— Foto: Reprodução/Luiza M. Martins 6 de 12

Personagens principais como Thor, Kratos, Odin, Tyr e Atreus são ainda mais impressionantes quando vistos de perto — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Pular X de 12

Publicidade 7 de 12

Ragnarok também aprimorou o uso que faz das luzes nos elementos dos cenários — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins 8 de 12

As profecias perseguem Kratos e Atreus durante toda a trama — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Pular X de 12

Publicidade 9 de 12

Além dos aspectos gráficos, a direção do jogo também faz um excelente trabalho— Foto: Reprodução/Luiza M. Martins 10 de 12

Os novos personagens de God Of War são interessantes e cativam a atenção do público — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Pular X de 12

Publicidade 11 de 12

Em Ragnarok, Kratos deve decidir se assumirá o seu lugar no fim do mundo nórdico — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins 12 de 12

Na mitologia nórdica, Angrboda é a esposa de Loki. Como personagem de God of War, a jovem aparece pela primeira vez na sequência — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Pular X de 12

Publicidade Apesar da base ter sido feita no PlayStation 4, o jogo ainda entrega visuais de excelente qualidade