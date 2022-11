God of War Ragnarok: veja gameplay, preço e edições à venda no Brasil

God of War: Ragnarok , novo exclusivo do PlayStation, foi lançado nessa última quarta-feira (9). O game dá continuidade aos eventos do jogo anterior, colocando Kratos, o Deus da Guerra da franquia, e seu filho Atreus em meio à grande batalha do Ragnarok. O game da Santa Monica traz a mesma jogabilidade de ação com novas áreas para explorar e novos "golpes de assinatura", tanto com o machado Leviatã e quanto com as Lâminas do Caos. God of War : Ragnarok está disponível para PlayStation 5 ( PS5 ) por R$ 349,90 e PlayStation 4 ( PS4 ) por R$ 299,90 em versões físicas, digitais e mais. Confira detalhes do game e suas diferentes edições a seguir.

Em God of War: Ragnarok, Kratos terá que lidar com inimigos que fez no game anterior, como Thor e Freya

História

Em God of War de 2018, Kratos coloca em movimento uma profecia ao realizar o último desejo de Faye, sua esposa e mãe de Atreus, além de criar fortes inimizades com Freya, ex-esposa de Odin, e Thor. Na sequência, a dupla precisará lidar com as consequências de suas ações no primeiro jogo e tentar descobrir qual será seu papel no Ragnarok, uma grande batalha entre deuses descrita na mitologia nórdica como um evento que trará o fim do mundo.

Enquanto Atreus, que segundo a profecia vai assumir o papel de Loki, deseja assumir o seu papel de Campeão e liderar o exército contra Odin, Kratos continua relutante quanto à ideia de se envolver em mais uma guerra entre deuses. Para uma recapitulação mais detalhada do game anterior, com spoilers da história, confira essa matéria.

Kratos e Thor vão protagonizar a batalha mais aguardada do novo game

Gameplay

Assim como seu antecessor, God of War: Ragnarok é um jogo de ação e aventura onde os personagens exploram um mundo semi-aberto (ou seja, às vezes sob caminhos predefinidos, mas também com áreas mais amplas). Apesar de o grande foco do game estar nos combates, há também muita exploração para descobrir missões secundárias, colecionáveis e equipamentos para ficar mais forte.

Ocasionalmente, a progressão é também interrompida por quebra-cabeças, o que vai exigir que o jogador resolva enigmas, opere mecanismos com o uso de habilidades especiais ou mesmo com a cooperação de Atreus.

God of War: Ragnarok oferece novas opções de combate com o machado Leviatã, as Lâminas do Caos e até com escudos

Durante os combates, Kratos pode utilizar seu machado Leviatã ou as Lâminas do Caos, que recuperou no jogo anterior. O botão triângulo, que antes apenas chamava o machado de volta depois de ser arremessado, agora é capaz de invocar poderes elementais para causar mais dano nos golpes, seja congelando ou incendiando inimigos. Há novos combos para descobrir, novos tipos de escudo para usar e execuções para desferir quando os inimigos estiverem enfraquecidos.

Edições

A edição padrão do PlayStation 4 (PS4) oferecida por R$ 299,90 pode ser jogada no PS5 através da retrocompatibilidade, mas para usufruir de todo o poder gráfico do console de nova geração, o usuário precisa comprar a versão de R$ 349,90 nativa do PS5 ou realizar o upgrade da entre elas, que custa R$ 49,90. Vale lembrar, inclusive, que a edição do PS5 já inclui a versão do PS4 no pacote. A primeira tiragem física de God of War: Ragnarok será vendida como uma "Edição de Lançamento", que conta com desbloqueio antecipado de alguns itens.

God of War: Ragnarok tem versões especiais vendidas internacionalmente, como a Edição Jötnar que inclui uma réplica do martelo de Thor e mais

A Edição Digital Deluxe, que custa R$ 399,50, traz o game para ambas as plataformas e extras como livro de arte da Dark Horse Comics, trilha sonora digital, itens digitais e avatares para PSN. Internacionalmente, alguns territórios receberão edições que não estarão disponíveis no Brasil, como a Collector's Edition por US$ 199,99 (em torno de R$ 1.034, sem impostos) e a Jötnar Edition por US$ 259,99 (por volta de R$ 1.345, sem impostos).

Elas incluem todos os itens digitais das outras versões além de uma réplica do martelo Mjölnir de Thor, pequenas esculturas dos gêmeos Vanir e um conjunto de dados para RPG, dados mecânicos na edição de colecionador e dados de Brok na edição Jötnar. A versão Jötnar inclui ainda um mapa da árvore sagrada Yggdrasil com os 9 reinos e o anel lendário Draupnir. Para mais detalhes das edições, especiais confira esta matéria.